В Кимрах подожгли магазин

Пожар произошел рано утром 23 декабря. Сообщение о том, что на улице Вагжанова в Кимрах горит магазин «Продукты», поступило в МЧС в пятницу в 04:09. Прибывшим на место пожарным потребовалось около двух часов, чтобы справиться с огнем – полная ликвидация была объявлена в 06:20. «В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка по всей площади. Предположительная причина [...]

Пожар произошел рано утром 23 декабря.

Сообщение о том, что на улице Вагжанова в Кимрах горит магазин «Продукты», поступило в МЧС в пятницу в 04:09. Прибывшим на место пожарным потребовалось около двух часов, чтобы справиться с огнем – полная ликвидация была объявлена в 06:20.

«В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка по всей площади. Предположительная причина пожара – поджог», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В ликвидации пожара было задействовано семь человек и две единицы техники, уточнили в ведомстве.

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