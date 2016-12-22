В Конаково бездомная обокрала две квартиры

В полицию с заявлениями о краже обратились двое жителей Конаково. Заявители сообщили, что из их квартир женщина украла золотое кольцо стоимостью в 15000 рублей и деньги на сумму более 7000 рублей. — На поиски злоумышленницы были ориентированы оперативные сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, а также эксперты-криминалисты. Прибывшие полицейские осмотрели места происшествий, опросили возможных свидетелей произошедшего, [...]

В полицию с заявлениями о краже обратились двое жителей Конаково.

Заявители сообщили, что из их квартир женщина украла золотое кольцо стоимостью в 15000 рублей и деньги на сумму более 7000 рублей.

— На поиски злоумышленницы были ориентированы оперативные сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, а также эксперты-криминалисты. Прибывшие полицейские осмотрели места происшествий, опросили возможных свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденного, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следственно-оперативной группой были установлены все обстоятельства квартирных. По горячим следам полицейским удалось установить личность злоумышленницы. Ей оказалась 33-летняя безработная женщина, без определенного места жительства.

— В настоящий момент фигурантка находится под арестом. Ведется следствие. Сотрудниками полиции проводится проверка на её причастность к аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ “Кража”, – добавили в ведомстве.

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