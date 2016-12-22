В Спирово легковушка врезалась в стоящую на обочине «Газель»

В ДТП пострадал один человек. Авария произошла 21 декабря около 18:10 на улице Солнечной в поселке Спирово. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, водитель автомобиля ВАЗ 2112, неправильно выбрав скорость движения и не выдержав боковой интервал, врезался в стоящую на правой обочине «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легковушки. С полученными травмами мужчина был [...]

В ДТП пострадал один человек.

Авария произошла 21 декабря около 18:10 на улице Солнечной в поселке Спирово. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, водитель автомобиля ВАЗ 2112, неправильно выбрав скорость движения и не выдержав боковой интервал, врезался в стоящую на правой обочине «Газель».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легковушки. С полученными травмами мужчина был доставлен в больницу.

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