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В Спирово легковушка врезалась в стоящую на обочине «Газель»
В ДТП пострадал один человек.
Авария произошла 21 декабря около 18:10 на улице Солнечной в поселке Спирово. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, водитель автомобиля ВАЗ 2112, неправильно выбрав скорость движения и не выдержав боковой интервал, врезался в стоящую на правой обочине «Газель».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легковушки. С полученными травмами мужчина был доставлен в больницу.
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