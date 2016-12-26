Новости

В Старицком районе вынесли приговор похитителям коров

суд молок

Двое подсудимых получили условные сроки, еще один будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Старицкий районный суд вынес приговор троим местным жителям, виновным в совершении кражи. Кроме того, один из подсудимых признан виновным в мошенничестве.

Преступление было совершено в июне 2016 года в деревне Гавшино Старицкого района. Как следует из материалов дела, подсудимые, сговорившись, похитили с территории загона колхоза двух племенных коров. Ущерб был оценен в 176,9 тысяч рублей.

Кроме того, один из подсудимых в январе 2016 года, узнав через интернет о том, что потерпевший продает телят, приехал к нему, вошел в доверие и обманом похитил трех телят. Сумма ущерба составила 78,4 тысячи рублей. После этого подсудимый продал телят по более низкой цене другому лицу. При этом каких-либо денег потерпевшему не отдал, от общения с ним уклонился. Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии поселения.

Двое других фигурантов получили условные сроки – 1 год и 6 месяцев и 1 год 9 месяцев, сообщили в пресс-службе Старицкого районного суда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
1
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 45
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
уничтожение овощей

Под Тверью уничтожили пять тонн санкционных овощей и фруктов

23 декабря 2016, 13:35 19
Процедура уничтожения проведена 22 декабря.
боярышник

Полицейские изъяли в Заволжском районе 240 флаконов «Боярышника»

20 декабря 2016, 15:44 17
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.