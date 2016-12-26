В Старицком районе вынесли приговор похитителям коров

Двое подсудимых получили условные сроки, еще один будет отбывать наказание в колонии-поселении. Старицкий районный суд вынес приговор троим местным жителям, виновным в совершении кражи. Кроме того, один из подсудимых признан виновным в мошенничестве. Преступление было совершено в июне 2016 года в деревне Гавшино Старицкого района. Как следует из материалов дела, подсудимые, сговорившись, похитили с территории [...]

Двое подсудимых получили условные сроки, еще один будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Старицкий районный суд вынес приговор троим местным жителям, виновным в совершении кражи. Кроме того, один из подсудимых признан виновным в мошенничестве.

Преступление было совершено в июне 2016 года в деревне Гавшино Старицкого района. Как следует из материалов дела, подсудимые, сговорившись, похитили с территории загона колхоза двух племенных коров. Ущерб был оценен в 176,9 тысяч рублей.

Кроме того, один из подсудимых в январе 2016 года, узнав через интернет о том, что потерпевший продает телят, приехал к нему, вошел в доверие и обманом похитил трех телят. Сумма ущерба составила 78,4 тысячи рублей. После этого подсудимый продал телят по более низкой цене другому лицу. При этом каких-либо денег потерпевшему не отдал, от общения с ним уклонился. Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии поселения.

Двое других фигурантов получили условные сроки – 1 год и 6 месяцев и 1 год 9 месяцев, сообщили в пресс-службе Старицкого районного суда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.