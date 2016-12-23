В Твери автомобили выстроятся в огромную снежинку

Акция проводится в преддверии Нового года. Организатор мероприятия – группа «Подслушано у водителей. Тверь». Принять участие в акции могут все желающие автомобилисты. Участников просят соблюдать правила дорожного движения и четко выполнять указания координаторов. На каждый автомобиль будет выдан лист со схемой построения гигантской снежинки. Мероприятие состоится в это воскресенье, 25 декабря. Сбор участников – на парковке у «Леруа [...]

Акция проводится в преддверии Нового года.

Организатор мероприятия – группа «Подслушано у водителей. Тверь». Принять участие в акции могут все желающие автомобилисты. Участников просят соблюдать правила дорожного движения и четко выполнять указания координаторов. На каждый автомобиль будет выдан лист со схемой построения гигантской снежинки.

Мероприятие состоится в это воскресенье, 25 декабря. Сбор участников – на парковке у «Леруа Мерлен» с 22:00.

Более подробную информацию можно получить в группе мероприятия.

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