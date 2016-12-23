Новости

В Твери автомобили выстроятся в огромную снежинку

новый год огоньки снежинки

Акция проводится в преддверии Нового года.

Организатор мероприятия – группа «Подслушано у водителей. Тверь». Принять участие в акции могут все желающие автомобилисты. Участников просят соблюдать правила дорожного движения и четко выполнять указания координаторов. На каждый автомобиль будет выдан лист со схемой построения гигантской снежинки.

Мероприятие состоится в это воскресенье, 25 декабря. Сбор участников – на парковке у «Леруа Мерлен» с 22:00.

Более подробную информацию можно получить в группе мероприятия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
Зиновий Френкин

Зиновий Френкин: ТХК сможет восстать из пепла через два-три года

10 декабря 2016, 19:32 54
Сложную финансовую ситуацию ТХК, которая ставит под вопрос будущее клуба, в эксклюзивном интервью Tverigrad.ru прокомментировал исполнительный директор региональной федерации хоккея Зиновий Френкин.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 43
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
площадь Жукова

Не в снеге Слава, или Как чиновники готовят Тверь к визиту VIP-гостей (видео, фото)

14 декабря 2016, 18:21 17
Коммунальщиков заставляют «делать лето» и убирать снег там, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Калинина.