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В Твери автомобили выстроятся в огромную снежинку
Акция проводится в преддверии Нового года.
Организатор мероприятия – группа «Подслушано у водителей. Тверь». Принять участие в акции могут все желающие автомобилисты. Участников просят соблюдать правила дорожного движения и четко выполнять указания координаторов. На каждый автомобиль будет выдан лист со схемой построения гигантской снежинки.
Мероприятие состоится в это воскресенье, 25 декабря. Сбор участников – на парковке у «Леруа Мерлен» с 22:00.
Более подробную информацию можно получить в группе мероприятия.
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