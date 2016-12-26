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В Твери ищут пропавшего подростка
25 декабря в 17:30 ушел из дома не вернулся 14-летний подросток.
В полицию поступило заявление о том, что из дома по адресу проспект Ленина, д. № 41 ушел и до настоящего времени не вернулся Федор Вячеславович Шопф. Рост мальчика – около 1,5 метров, волосы русые короткие. Был одет в шапку и сине-оранжевые кроссовки. На данный момент на розыск пропавшего подростка сориентированы все силовые структуры. Дальнейшая информация уточняется.
Если же вы обладаете информацией о местонахождении пропавшего мальчика, сообщайте её в дежурную часть полиции по телефону 02.
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