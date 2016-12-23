В Твери молодые полицейские приняли присягу (фото)

23 декабря в помещении дворца спорта “Юбилейный” выпускники тверского филиала Московского университета МВД поклялись защищать жизнь и спокойствие граждан. “Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы”, – читали по очереди текст присяги полицейские. Уже в ближайшее время [...]

23 декабря в помещении дворца спорта “Юбилейный” выпускники тверского филиала Московского университета МВД поклялись защищать жизнь и спокойствие граждан.

“Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы”, – читали по очереди текст присяги полицейские. Уже в ближайшее время они вернутся на свою малую родину, где и будут служить закону и порядку.

Не все из выпускников – тверские. Среди молодых полицейских есть и гости из Ивановской и Костромской областей. Теперь они тоже проходят подготовку в нашем регионе. Всего в этом выпуске, который является первым для тверского филиала Московского университета МВД России, для службы в полиции было подготовлено 149 курсантов. Теперь этим бравым ребятам и девчонка предстоит показать полученные знания и применить свои навыки на службе в структурах МВД: патрульно-постовой службе, на местах участковых уполномоченных полиции и в службе конвоирования.

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