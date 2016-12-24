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В Твери мужчина попросил у полиции защиты от сына, который угрожал ему кухонным ножом
По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.
В Заволжском районе во время бытовой ссоры 32-летний мужчина схватил кухонный нож и угрожал зарезать им своего 59-летнего отца. Опасаясь за свою жизнь глава семейства написал заявление в полицию.
Как сообщают в УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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обычная практика.
как воспитал, так и получил.
не когда было заниматься сыном, когда молодой был, получай массу проблем в старости.