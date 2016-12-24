В Твери мужчина попросил у полиции защиты от сына, который угрожал ему кухонным ножом

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. В Заволжском районе во время бытовой ссоры 32-летний мужчина схватил кухонный нож и угрожал зарезать им своего 59-летнего отца. Опасаясь за свою жизнь глава семейства написал заявление в полицию. Как сообщают в УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством мужчине грозит до двух лет [...]

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.

В Заволжском районе во время бытовой ссоры 32-летний мужчина схватил кухонный нож и угрожал зарезать им своего 59-летнего отца. Опасаясь за свою жизнь глава семейства написал заявление в полицию.

Как сообщают в УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.