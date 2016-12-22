В Твери мужчина пытался убить 15-летнюю девочку

Днём 22 декабря в Пролетарском районе Твери мужчина напал с ножом на подростка. Инцидент произошел около 16:30 на улице Железнодорожников в районе дома № 25. Злоумышленник, вооруженный ножом, набросился на 15-летнюю девушку и ранил её. Преступник схватил свою жертву за капюшон куртки и только чудо спасло жертву от серьёзных ранений – капюшон оторвался и девочка [...]

Днём 22 декабря в Пролетарском районе Твери мужчина напал с ножом на подростка.

Инцидент произошел около 16:30 на улице Железнодорожников в районе дома № 25. Злоумышленник, вооруженный ножом, набросился на 15-летнюю девушку и ранил её. Преступник схватил свою жертву за капюшон куртки и только чудо спасло жертву от серьёзных ранений – капюшон оторвался и девочка смогла вырваться из рук нападавшего. Тем не менее травмы она получила. Как предварительно стало известно Tverigrad.ru, сейчас её жизни ничего не угрожает. Пострадавшую немедленно доставили в больницу.

В данный момент сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого, приметы которого известны. Дальнейшая информация уточняется. Мотивы преступления не установлены.

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