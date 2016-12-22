Новости

В Твери мужчина пытался убить 15-летнюю девочку

полиция

Днём 22 декабря в Пролетарском районе Твери мужчина напал с ножом на подростка.

Инцидент произошел около 16:30 на улице Железнодорожников в районе дома № 25. Злоумышленник, вооруженный ножом, набросился на 15-летнюю девушку и ранил её. Преступник схватил свою жертву за капюшон куртки и только чудо спасло жертву от серьёзных ранений – капюшон оторвался и девочка смогла вырваться из рук нападавшего. Тем не менее травмы она получила. Как предварительно стало известно Tverigrad.ru, сейчас её жизни ничего не угрожает. Пострадавшую немедленно доставили в больницу.

В данный момент сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого, приметы которого известны. Дальнейшая информация уточняется. Мотивы преступления не установлены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

5
7
Комментарии: 5
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

Vasilich

Надеюсь найдут [censored]

14
1
    Vasilich

    Ну тогда выродка.

    8
    1
вера харитонова

похоже очереднои гастербаитер

6
2
    teplyi13

    гастАрбаЙтер...если быть точнее smile

    2
    2
m o

"В данный момент сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого, приметы которого известны" - где фоторобот подозреваемого ...?

3
1

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
Зиновий Френкин

Зиновий Френкин: ТХК сможет восстать из пепла через два-три года

10 декабря 2016, 19:32 54
Сложную финансовую ситуацию ТХК, которая ставит под вопрос будущее клуба, в эксклюзивном интервью Tverigrad.ru прокомментировал исполнительный директор региональной федерации хоккея Зиновий Френкин.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 41
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
маршрутка №4

В Твери водитель маршрутки устроил "цирк" на встречке

08 декабря 2016, 13:25 18
Заплутав в направлении движения, маршрутчик с трудом добрался до Горбатого моста.