В Твери на площади Гагарина загорелась машина

В 12:54 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. По сигналу тревоги к месту ЧП были отправлены огнеборцы из пожарно-спасательных частей №№ 1 и 72. Уже спустя две минуты первое отделение пожарной охраны прибыло на место происшествия, а в 12:58 была объявлена ликвидация пожара. В тушении машины пожарным помогли инспекторы ГИБДД, находившиеся поблизости, [...]

В 12:54 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля.

По сигналу тревоги к месту ЧП были отправлены огнеборцы из пожарно-спасательных частей №№ 1 и 72. Уже спустя две минуты первое отделение пожарной охраны прибыло на место происшествия, а в 12:58 была объявлена ликвидация пожара. В тушении машины пожарным помогли инспекторы ГИБДД, находившиеся поблизости, на маршруте патрулирования.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность проводки автомобиля. В результате пожара выгорело подкапотное пространство автомобиля. Человеческих жертв удалось избежать.

Отметим, что это уже второе возгорание автомобиля за день. Двумя часами ранее под Тверью на 166-км трассы М-10 сгорела фура с фруктами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.