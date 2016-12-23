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В Твери начинаются показы интерактивного шоу "Холодное сердце"

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С 24 декабря в ДК “Пролетарка” старатует новогоднее детское шоу по мотивам известного мультфильма.

Ребята станут участниками новогодней истории. По сюжету представления накануне нового года принцессу Анну похищают разбойники. Королева решает она заморозить новый год, превратить всех жителей королевства в лед, а ее сердце становится холодным. Снегурочка вместе с ребятами отправляется на поиски Эльзы. По дороге они встречают веселого Снеговика – Олафа, девочку-тролля и Снежного великана.

В фойе юных зрителей ждет нарядная елка, новогодние фото зоны, сказочные персонажи, дискотека после спектакля с героями шоу. Также в представлении принимает участие шоу-балет «Фантазия» и «ФАН+».

Показы пройдут 24, 25 декабря, 3 – 5 января, начало в 11:00. Стоимость билетов – 400 рублей.

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