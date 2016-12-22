В Твери убийц и насильников осудили за преступление 13-летней давности

Страшное преступление было совершено 18 апреля 2003 года. Две студентки возвращались домой из клуба в общежитие. В парке Победы на них напали двое мужчин и затащили в кусты. Сначала молодые люди изнасиловали девушку постарше. Они пытались ее задушить, но девушка прикинулась мертвой, что в результате и спасло ей жизнь. Затем они изнасиловали вторую студентку, которая была несовершеннолетней, после [...]

Страшное преступление было совершено 18 апреля 2003 года.

Две студентки возвращались домой из клуба в общежитие. В парке Победы на них напали двое мужчин и затащили в кусты. Сначала молодые люди изнасиловали девушку постарше. Они пытались ее задушить, но девушка прикинулась мертвой, что в результате и спасло ей жизнь. Затем они изнасиловали вторую студентку, которая была несовершеннолетней, после чего задушили ее, а тело сбросили в реку Лазурь.

На месте преступления злоумышленники оставили банку пива, на которой были обнаружены отпечатки пальцев одного из них.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержать подозреваемых удалось только спустя 12 лет, когда один из них попал в полицию за административное правонарушение. Там выяснилось, что его следы рук совпадают с теми, которые нашли в 2003 году в парке Победы на месте преступления. 17 февраля 2015 года мужчина был доставлен в региональный Следственный комитет, где его причастность к совершению преступлений была подтверждена, а 18 февраля 2015 года удалось задержать и второго фигуранта. Обоих злоумышленников с уверенностью опознала оставшаяся в живых той страшной ночью девушка.

Мужчины были заключены под стражу. В ходе расследования дела был проведен ряд сложных судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическая, психолого-психиатрическая, медицинские, фоноскопические, лингвистические.

Приговор мужчинам вынес Тверской областной суд. Один из фигурантов получил 20 лет лишения свободы, второй – 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Тверской области.

Также приговором суда мужчины признаны виновными в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, но от этого наказания оба фигуранта освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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