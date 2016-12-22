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В Твери убийц и насильников осудили за преступление 13-летней давности
Страшное преступление было совершено 18 апреля 2003 года.
Две студентки возвращались домой из клуба в общежитие. В парке Победы на них напали двое мужчин и затащили в кусты. Сначала молодые люди изнасиловали девушку постарше. Они пытались ее задушить, но девушка прикинулась мертвой, что в результате и спасло ей жизнь. Затем они изнасиловали вторую студентку, которая была несовершеннолетней, после чего задушили ее, а тело сбросили в реку Лазурь.
На месте преступления злоумышленники оставили банку пива, на которой были обнаружены отпечатки пальцев одного из них.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержать подозреваемых удалось только спустя 12 лет, когда один из них попал в полицию за административное правонарушение. Там выяснилось, что его следы рук совпадают с теми, которые нашли в 2003 году в парке Победы на месте преступления. 17 февраля 2015 года мужчина был доставлен в региональный Следственный комитет, где его причастность к совершению преступлений была подтверждена, а 18 февраля 2015 года удалось задержать и второго фигуранта. Обоих злоумышленников с уверенностью опознала оставшаяся в живых той страшной ночью девушка.
Мужчины были заключены под стражу. В ходе расследования дела был проведен ряд сложных судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическая, психолого-психиатрическая, медицинские, фоноскопические, лингвистические.
Приговор мужчинам вынес Тверской областной суд. Один из фигурантов получил 20 лет лишения свободы, второй – 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Тверской области.
Также приговором суда мужчины признаны виновными в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, но от этого наказания оба фигуранта освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
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Срок давности особо тяжкого преступления ( а это особо тяжкое) - 15 лет. При чём тут истечение срока давности??? Он истечёт только в 2018... Или следователи по ч.1 ст.105 пошли? Для меня лично это странно.. Кто они эти мужчины, что смогли избежать наказания???
Пардон)..." Приговор мужчинам вынес Тверской областной суд. Один из фигурантов получил 20 лет лишения свободы, второй – 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Тверской области.
Также приговором суда мужчины признаны виновными в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, но от этого наказания оба фигуранта освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования."....Ещё раз прочитала написанное....Или я дура, поняв, что мужчины не понесли наказание....Или всё-таки они получили сроки, которые указаны в заметке...Пишите, пожалуйста, корректнее))). Теперь я уже понимаю, что за убийство они получили свой, а по изнасилованиям - срок давности истёк...
Да все верно. Их осудили по более тяжкой статье где грозило до 20 лет либо пожизненное, дали соответственно почти максимум 18-20 лет. А могли и пожизненное дать...
Из Статьи 78
Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
Из Статьи 15.
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.
3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы.
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.
5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
Ну, слава Богу....А то так написано, что можно подумать, что они вообще избежали наказание...ЗЛО должно быть наказано))).