В Твери представят программу «В Новый год с музыкой NON-STOP»

С 29 декабря в Тверской филармонии стартует премьера четвертого сезона новогодней программы. В новогодние праздники Тверская филармония традиционно представляет программу для жителей и гостей города. Коллектив филармонии продолжает полюбившийся проект «В Новый год с музыкой NON-STOP». В этом году состоится премьера 4-го сезона. Зрители услышат хиты российской и зарубежной эстрады в формате non-stop. прозвучат песни [...]

С 29 декабря в Тверской филармонии стартует премьера четвертого сезона новогодней программы.

В новогодние праздники Тверская филармония традиционно представляет программу для жителей и гостей города. Коллектив филармонии продолжает полюбившийся проект «В Новый год с музыкой NON-STOP». В этом году состоится премьера 4-го сезона.

Зрители услышат хиты российской и зарубежной эстрады в формате non-stop. прозвучат песни из репертуара Тины Тёрнер, Фрэнка Синатры, Селин Дион, Адель, Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина и других звезд. В проекте примут участие оркестр, хор, солисты Тверской филармонии, а также приглашенные артисты.

“Использование эффектов нового светового оборудования, живой звук и праздничная атмосфера, которая будет царить в Большом зале Тверской филармонии – всё это подарит слушателям новогоднее настроение”, – отмечают авторы проекта.

Концерт пройдет 29 декабря в 19:00, 3-7 января в 17:00. Стоимость билетов: 700, 600 рублей.

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