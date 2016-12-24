В Твери пройдет конкурс на самые красивые санки

25 декабря на стадионе школы №15 пройдет веселый праздник “Новогодние гулянья” для детей и взрослых. Для гостей откроется новогодняя ярмарка с подарками к Новому году. Все желающие смогут поучаствовать в веселых конкурсах, мастер-классах, лотерее и выиграть призы. И, конечно, у новогодней ёлки всех будет встречать Дед мороз и Снегурочка. А еще организаторы призывают всех брать [...]

25 декабря на стадионе школы №15 пройдет веселый праздник “Новогодние гулянья” для детей и взрослых.

Для гостей откроется новогодняя ярмарка с подарками к Новому году. Все желающие смогут поучаствовать в веселых конкурсах, мастер-классах, лотерее и выиграть призы. И, конечно, у новогодней ёлки всех будет встречать Дед мороз и Снегурочка.

А еще организаторы призывают всех брать с собой санки: на празднике устроят конкурс на креативное оформление санок, а также гонка на санках.

Праздник пройдет на стадионе школы №15, которая находится в микрорайоне Юность по адресу: бул. Молодежный, 10, корп.2. Вход свободный. Время проведения: 15:00 – 18:00.

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