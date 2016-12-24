В Твери пьяному водителю грозит штраф в три раза превышающий стоимость его машины

В течение года мужчина дважды попался на управлении автомобилем в состоянии опьянения. В Тверской области проходит традиционный “Контроль трезвости”. Одним из пьяных водителей, пойманных в регионе, оказался 28-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ. Наряд ДПС остановил его для проверки документов в Твери на улице Кривичской. Как сообщает УМВД России по Тверской области, выяснилось, что водитель [...]

В течение года мужчина дважды попался на управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В Тверской области проходит традиционный “Контроль трезвости”. Одним из пьяных водителей, пойманных в регионе, оказался 28-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ. Наряд ДПС остановил его для проверки документов в Твери на улице Кривичской. Как сообщает УМВД России по Тверской области, выяснилось, что водитель не только пьян, но и то, что в 2016 году уже был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.

Теперь водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей. Его ВАЗ на вторичном рынке стоит порядка 100 тысяч (а то и меньше), так что за езду в пьяном виде он может выплатить две стоимости своей машины. Впрочем, альтернативным наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет. Участь водителя предстоит решить суду.

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