В Твери у молодого человека изъяли килограмм героина

Парень сбывал наркотик через тайники-закладки. При личном досмотре у 21-летнего уроженца Средней Азии изъяли 158 свертков с 300 граммами героина. Дома у наркоторговца нашли еще 700 грамм героина, упаковочный материал для фасовки и весы. Как сообщает УМВД России по Тверской области, молодой человек пытался сбыть наркотики на территории Верхневолжья бесконтактным способом через тайники-закладки. Сейчас оперативники [...]

Парень сбывал наркотик через тайники-закладки.

При личном досмотре у 21-летнего уроженца Средней Азии изъяли 158 свертков с 300 граммами героина. Дома у наркоторговца нашли еще 700 грамм героина, упаковочный материал для фасовки и весы.

Как сообщает УМВД России по Тверской области, молодой человек пытался сбыть наркотики на территории Верхневолжья бесконтактным способом через тайники-закладки. Сейчас оперативники устанавливают канал поступления наркотиков в Тверской регион.

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