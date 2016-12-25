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В Твери у молодого человека изъяли килограмм героина
Парень сбывал наркотик через тайники-закладки.
При личном досмотре у 21-летнего уроженца Средней Азии изъяли 158 свертков с 300 граммами героина. Дома у наркоторговца нашли еще 700 грамм героина, упаковочный материал для фасовки и весы.
Как сообщает УМВД России по Тверской области, молодой человек пытался сбыть наркотики на территории Верхневолжья бесконтактным способом через тайники-закладки. Сейчас оперативники устанавливают канал поступления наркотиков в Тверской регион.
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