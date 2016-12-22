В Твери уничтожили полторы тонны нелегальных яблок

На оптовых базах в Твери нашли яблоки, подлежащие уничтожению. — 20 и 21 декабря 2016 года должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с должностными лицами ОЭБ и ПК УМВД России по Твери на оптово-розничных базах в городе Твери были проведены рейды, связанные с [...]

На оптовых базах в Твери нашли яблоки, подлежащие уничтожению.

— 20 и 21 декабря 2016 года должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с должностными лицами ОЭБ и ПК УМВД России по Твери на оптово-розничных базах в городе Твери были проведены рейды, связанные с выявлением плодоовощной продукции, ввоз которой в РФ запрещен согласно ответным российским экономическим мерам, – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ходе рейда на базе на Спортивном переулке было обнаружено 650 килограммов яблок из Польши. В свою очередь на оптовой базе на бульваре Цанова нашли 900 килограммов яблок неизвестного происхождения: товаросопроводительные и фитосанитарные документы на них продавец предоставить не смог. Вся изъятая продукция уничтожена на полигоне бытовых отходов механическим путём.

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