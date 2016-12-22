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В Твери уничтожили полторы тонны нелегальных яблок
На оптовых базах в Твери нашли яблоки, подлежащие уничтожению.
— 20 и 21 декабря 2016 года должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с должностными лицами ОЭБ и ПК УМВД России по Твери на оптово-розничных базах в городе Твери были проведены рейды, связанные с выявлением плодоовощной продукции, ввоз которой в РФ запрещен согласно ответным российским экономическим мерам, – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В ходе рейда на базе на Спортивном переулке было обнаружено 650 килограммов яблок из Польши. В свою очередь на оптовой базе на бульваре Цанова нашли 900 килограммов яблок неизвестного происхождения: товаросопроводительные и фитосанитарные документы на них продавец предоставить не смог. Вся изъятая продукция уничтожена на полигоне бытовых отходов механическим путём.
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Страна дураков - нужно раздавать (после проверки на пригодность) в детские дома, в дома для пожилых, больницы, пенсионерам и всем жителям.
Что хвалиться уничтоженными продутами питания ...
Что сказать ? Видать мы недалеко ушли от варваров...Гадим,и своим дерьмом гордимся.
Нелегальное - значит несъедобное! ))
Даже в войну, продукты не уничтожали !!!!!!!!!!!!!!!!!
"Немецкие солдаты мародерствовали, в покинутом в спешке Калинине им было чем поживиться. Тверской журналист Марина Шандарова приводит протокол бюро обкома ВКП(б) от 28 октября 1941 года: «Установлено, что управляющий Калининского сыртреста т. Горячев в момент эвакуации г. Калинина проявил преступно халатное отношение к своим обязанностям, покинул город раньше времени, не принял мер к вывозке или передаче запасов масла и сыра частям Красной Армии, в результате чего 80 тонн масла и 45 тонн сыра были оставлены и расхищены мародерами»."
http://tverigrad.ru/publication/chuzhojj-kalinin-chast-2-komendantskijj-chas-dlinojj-v-62-dnya
Передали бы продукты в дома престарелых и детские дома, после проверки.
Так нет же !!!
Что бы никому не досталось !!!!!!
Что, другая война началась ?
Хозяина в стране нет. Клоуны есть, хозяина нет.
Хозяин в стране есть - он и ввёл антисанкции и приказал уничтожать продукты. Приказ выполняется!
Ну вот тут http://www.rbc.ru/opinions/economics/18/08/2015/55d325109a79473416b9b944 есть ответ.
Евсей, ну ответ то там есть. Вопрос, а может стоить проверить и раздать, чем сказать, что контрабанда и уничтожить.