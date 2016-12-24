В Твери вновь перебои с холодной водой

На водозаборе произошла остановка насосов. Утром в субботу, 24 декабря, в Твери вновь появились проблемы с холодным водоснабжением жилых домов. Как сообщают в компании “Тверь Водоканал”, из-за сбоя электроснабжения произошла остановка насосов на водозаборе. – В 11:48 диспетчерской ООО “Тверь Водоканал” вновь зафиксирован сбой электроснабжения на Тверецком водозаборе, что вызвало автоматическую остановку насосного оборудования на [...]

На водозаборе произошла остановка насосов.

Утром в субботу, 24 декабря, в Твери вновь появились проблемы с холодным водоснабжением жилых домов.

Как сообщают в компании “Тверь Водоканал”, из-за сбоя электроснабжения произошла остановка насосов на водозаборе.

– В 11:48 диспетчерской ООО “Тверь Водоканал” вновь зафиксирован сбой электроснабжения на Тверецком водозаборе, что вызвало автоматическую остановку насосного оборудования на станции второго подъема (срабатывание защиты). В течение нескольких минут насосы были запущены. Спустя 20 минут после остановки давление в сети составляло 1,2 атмосферы. До нормативного значения давление будет расти постепенно во избежание порывов сети и достигнет его в течение 40 минут. Запущены другие насосы, нормативное давление восстановится в течение часа, – поясняют в водоканале.

PS. “Давление по городу нормализовано”, сообщила в 12:28 диспетчерская служба ООО “Тверь Водоканал”.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 18 декабря, в Твери тоже были перебои с водоснабжением. Причина точно такая же: на Тверецком водозаборе из-за скачка напряжения автоматически отключились насосы.

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