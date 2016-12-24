Новости

В Твери вновь перебои с холодной водой

вода кран

На водозаборе произошла остановка насосов.

Утром в субботу, 24 декабря, в Твери вновь появились проблемы с холодным водоснабжением жилых домов.

Как сообщают в компании “Тверь Водоканал”, из-за сбоя электроснабжения произошла остановка насосов на водозаборе.

– В 11:48 диспетчерской ООО “Тверь Водоканал” вновь зафиксирован сбой электроснабжения на Тверецком водозаборе, что вызвало автоматическую остановку насосного оборудования на станции второго подъема (срабатывание защиты). В течение нескольких минут насосы были запущены. Спустя 20 минут после остановки давление в сети составляло 1,2 атмосферы. До нормативного значения давление будет расти постепенно во избежание порывов сети и достигнет его в течение 40 минут. Запущены другие насосы, нормативное давление восстановится в течение часа, – поясняют в водоканале.

PS. “Давление по городу нормализовано”, сообщила в 12:28 диспетчерская служба ООО “Тверь Водоканал”.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 18 декабря, в Твери тоже были перебои с водоснабжением. Причина точно такая же: на Тверецком водозаборе из-за скачка напряжения автоматически отключились насосы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1
3
Комментарии: 3
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

exchange of views

"как сообщают в компании “Тверь Водоканал”, из-за сбоя электроснабжения произошла остановка насосов на водозаборе."
А где автоматическое переключение на резервное питание ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что, его вообще нет ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что этого никто сообразить не может ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или, его вообще нет, хотя должно быть резервирование, в т.ч неоднократное ?!!!!!!!!!
Nae !!!!!!!!!!!!!

1
2
exchange of views

"как сообщают в компании “Тверь Водоканал”, из-за сбоя электроснабжения произошла остановка насосов на водозаборе."
А где автоматическое переключение на резервное питание ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что, его вообще нет ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что этого никто сообразить не может ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или, его вообще нет, хотя должно быть резервирование, в т.ч неоднократное ?!!!!!!!!!
Кому они "лапшу на уши вешают" ?
Тфу !!!!!!!!!!!!!

1
2
    Sebacnian Pereiro

    Вот что значит двойное резервирование - сразу два поста!!
    Водоканальцам есть с кого брать пример!!! laugh laugh rofl

    0
    0

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
Зиновий Френкин

Зиновий Френкин: ТХК сможет восстать из пепла через два-три года

10 декабря 2016, 19:32 54
Сложную финансовую ситуацию ТХК, которая ставит под вопрос будущее клуба, в эксклюзивном интервью Tverigrad.ru прокомментировал исполнительный директор региональной федерации хоккея Зиновий Френкин.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 45
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
боярышник

Полицейские изъяли в Заволжском районе 240 флаконов «Боярышника»

20 декабря 2016, 15:44 17
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.