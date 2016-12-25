В Твери впервые пройдет чин освящения граната

Символ плодородия украсит праздничные столы прихожан армянской церкви. В субботу, 31 декабря, в Армянской церкви Сурб Арутюн города Твери пройдет чин освящения граната. – Приглашаем принять в богослужении, отнести домой освященный гранат – символ плодородия, любви и единства, который украсит ваши праздничные столы, – говорят в церкви. Чин освящения в 18:00 после вечернего богослужения совершит [...]

Символ плодородия украсит праздничные столы прихожан армянской церкви.

В субботу, 31 декабря, в Армянской церкви Сурб Арутюн города Твери пройдет чин освящения граната.

– Приглашаем принять в богослужении, отнести домой освященный гранат – символ плодородия, любви и единства, который украсит ваши праздничные столы, – говорят в церкви.

Чин освящения в 18:00 после вечернего богослужения совершит настоятель церкви, иерей Нерсес Хананян.

В своих толкованиях отцы армянской церкви сравнивают зерна граната под прочной кожурой с многочисленными верующими, которые объединены в церковь. В этой связи изображения граната широко используется в армянской церковной архитектуре, искусстве и миниатюре.

Напомним, что торжественное открытие Армянской Апостольской Православной Церкви, расположенной на Волоколамском проспекте, прошло 8 октября 2016 года. На создание храмового комплекса было потрачено порядка 60 млн рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.