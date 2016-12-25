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В Твери впервые пройдет чин освящения граната
Символ плодородия украсит праздничные столы прихожан армянской церкви.
В субботу, 31 декабря, в Армянской церкви Сурб Арутюн города Твери пройдет чин освящения граната.
– Приглашаем принять в богослужении, отнести домой освященный гранат – символ плодородия, любви и единства, который украсит ваши праздничные столы, – говорят в церкви.
Чин освящения в 18:00 после вечернего богослужения совершит настоятель церкви, иерей Нерсес Хананян.
В своих толкованиях отцы армянской церкви сравнивают зерна граната под прочной кожурой с многочисленными верующими, которые объединены в церковь. В этой связи изображения граната широко используется в армянской церковной архитектуре, искусстве и миниатюре.
Напомним, что торжественное открытие Армянской Апостольской Православной Церкви, расположенной на Волоколамском проспекте, прошло 8 октября 2016 года. На создание храмового комплекса было потрачено порядка 60 млн рублей.
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