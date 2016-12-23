В Твери задержали участника расстрела националистов в Подмосковье

Он находился в федеральном розыске более двух лет. Силовики задержали в Твери одного из участников расстрела бывших участников националистической группировки «Славянский союз». Бойня произошла около 10 часов утра 18 февраля 2014 года на 33-м километре Егорьевского шоссе, недалеко от поселка Родники. В то утром проезжавший мимо железнодорожной эстакады таксист увидел четырех мужчин на обочине дороги, а через [...]

Он находился в федеральном розыске более двух лет.

Силовики задержали в Твери одного из участников расстрела бывших участников националистической группировки «Славянский союз». Бойня произошла около 10 часов утра 18 февраля 2014 года на 33-м километре Егорьевского шоссе, недалеко от поселка Родники. В то утром проезжавший мимо железнодорожной эстакады таксист увидел четырех мужчин на обочине дороги, а через несколько секунд услышал выстрелы и сообщил об этом в полицию.

Когда на место приехали силовики, то увидели лишь три трупа, одного раненого (позже он скончался в больнице), автомобиль Opel Vetra с включенным двигателем и валявшийся на земле карабин «Сайга». Как показала проведенная впоследствии экспертиза, участники кровавой разборки использовали пистолет «ТТ» и несколько автоматов Калашникова. Также было установлено, что нападавших было как минимум двое. По данным следствия, жертвами разборки стали экс-участники националистической группировки «Славянский союз» – трое местных ранее судимых жителей – 40-летний Александр Шакиров по кличке «Зорг», 35-летний Александр Кузьмин по кличке «Шульц» и 33-летний Кирилл Кузьмин. Четвертым погибшим оказался 28-летний Иван Смирнов по кличке «Йети», житель Волгограда, постоянно находившийся в Москве. По версии следствия, мужчины не поделили криминальный бизнес в Раменском районе.

Спустя некоторое время оперативникам удалось обозначить круг подозреваемых. В него вошли ранее судимые 55-летний местный житель и 44-летний уроженец Магадана. Найти их удалось не сразу – подозреваемые залегли на дно. Дело сдали в архив, но поиски подозреваемых не прекращались. Спустя время сыщики получили от осведомителя информацию, что житель Магадана скрывается в соседнем регионе. 21 декабря оперативная группа выехала в Тверь, где и задержала подозреваемого, сообщает «МК». В ближайшее время следователь выйдет с ходатайством в суд об аресте подозреваемого.

Второй подозреваемый до сих пор находится в федеральном розыске.

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