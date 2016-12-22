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В Тверской области произошел прорыв газопровода

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4 населённых пункта в Калининском районе отключены от газоснабжения.

22 декабря в 14:55 в МЧС Тверской области поступило сообщение о прорыве газопровода в Калининском районе близ деревни Козино. На место происшествия отправились ремонтно-восстановительные бригады газовых служб, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона и пожарные расчёты из нескольких пожарно-спасательных частей города.

На данный момент о взрыве газопровода и последующем выгорании газа не сообщается. Предварительно известно, что произошла частичная разгерметизация трубы. В результате происшествия пострадавших нет, однако без газа остались 4 населённых пункта и 39 жилых домов. Социально значимые объекты в зону отключения не попали. Уже к 16:44 газоснабжение было восстановлено.

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