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В Тверской области создан первый школьный отряд сестер милосердия

В Тверской области создан первый в России школьный отряд сестер милосердия

Центром движения является храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново.

В селе Тургиново Калининского района состоялась необычная церемония принятия присяги: в храме Покрова Пресвятой Богородицы 10 старшеклассниц местной средней школы дали клятву верно служить Отечеству и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Девушки вошли в состав только что созданного отряда сестер милосердия, который носит имя Екатерины Бакуниной, героини Крымской и Русско-турецкой войн.

Как рассказали в Комитете по делам молодежи Тверской области, идея создания отряда принадлежит священнику Роману Манилову, председателю Фонда имени Екатерины Бакуниной, и Сергею Спиридонову, заместителю председателя Ассоциации тверских землячеств, зачинателю движения «Георгиевский союз». Как отметил отец Роман, отряд создан с целью возрождения традиций милосердия, воспитания у молодежи чувства сердечности и взаимопомощи, пропаганды культурно-исторического и медицинского наследия Екатерины Бакуниной.

 

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Фото: Комитета по делам молодежи Тверской области
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