Новости

В Тверской области страховая компания отсудила у виновника ДТП более 170 тысяч рублей

суд молок

Виновник происшествия скрылся с места аварии.

Кувшиновский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску страхового акционерного общества «ВСК» к гражданину о возмещении убытков, понесенных в связи с выплатой страхового возмещения.

Как следует из материалов дела, 30 апреля 2016 года ответчик попал в аварию. Управляя автомобилем Geely, он не пропустил ехавший по главной ГАЗ. В произошло столкновение. С места происшествия ответчик скрылся, за что впоследствии был привлечен к административной ответственности.

В результате ДТП был поврежден автомобиль ГАЗ. Страховая компания выплатила владельцу 173 967,89 рублей в счет возмещения ущерба. Эти деньги компания через суд взыскала с виновника аварии.

“Ответчик в судебное заседание не явился. Судом вынесено заочное решение об удовлетворении требований истца и взыскании с гражданина убытков, понесенных в связи с выплатой страхового возмещения”, – сообщили в Кувшиновском городском суде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

4
0
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
Зиновий Френкин

Зиновий Френкин: ТХК сможет восстать из пепла через два-три года

10 декабря 2016, 19:32 54
Сложную финансовую ситуацию ТХК, которая ставит под вопрос будущее клуба, в эксклюзивном интервью Tverigrad.ru прокомментировал исполнительный директор региональной федерации хоккея Зиновий Френкин.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 32
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
маршрутка №4

В Твери водитель маршрутки устроил "цирк" на встречке

08 декабря 2016, 13:25 18
Заплутав в направлении движения, маршрутчик с трудом добрался до Горбатого моста.