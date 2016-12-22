В Тверской области страховая компания отсудила у виновника ДТП более 170 тысяч рублей

Виновник происшествия скрылся с места аварии. Кувшиновский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску страхового акционерного общества «ВСК» к гражданину о возмещении убытков, понесенных в связи с выплатой страхового возмещения. Как следует из материалов дела, 30 апреля 2016 года ответчик попал в аварию. Управляя автомобилем Geely, он не пропустил ехавший по главной ГАЗ. В произошло [...]

Виновник происшествия скрылся с места аварии.

Кувшиновский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску страхового акционерного общества «ВСК» к гражданину о возмещении убытков, понесенных в связи с выплатой страхового возмещения.

Как следует из материалов дела, 30 апреля 2016 года ответчик попал в аварию. Управляя автомобилем Geely, он не пропустил ехавший по главной ГАЗ. В произошло столкновение. С места происшествия ответчик скрылся, за что впоследствии был привлечен к административной ответственности.

В результате ДТП был поврежден автомобиль ГАЗ. Страховая компания выплатила владельцу 173 967,89 рублей в счет возмещения ущерба. Эти деньги компания через суд взыскала с виновника аварии.

“Ответчик в судебное заседание не явился. Судом вынесено заочное решение об удовлетворении требований истца и взыскании с гражданина убытков, понесенных в связи с выплатой страхового возмещения”, – сообщили в Кувшиновском городском суде.

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