В Заволжье сбили школьницу

Наезд на пешехода произошел в Твери утром 23 декабря на улице Благоева у дома № 5. По предварительной информации, около 7:50 две девочки перебегали дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Увидев машины, одна из школьниц успела отбежать с их пути. Но её подруга замешкалась на проезжей части и попала под колёса легковушки Hyundai Elantra. Как [...]

Наезд на пешехода произошел в Твери утром 23 декабря на улице Благоева у дома № 5.

По предварительной информации, около 7:50 две девочки перебегали дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Увидев машины, одна из школьниц успела отбежать с их пути. Но её подруга замешкалась на проезжей части и попала под колёса легковушки Hyundai Elantra.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, в результате наезда девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб поясничного отдел позвоночника. Пострадавшую доставили в детскую областную клиническую больницу.

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