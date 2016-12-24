Спорт
Воспитанник тверского хоккея Артем Волков сыграет на чемпионате мира
23 декабря официальный сайт ФХР опубликовал состав сборной России на молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.
В список национальной команды из 23 хоккеистов вошел и 19-летний воспитанник тверского хоккея, защитник Артем Волков.
Свои первые шаги в хоккее уроженец Твери сделал в местной СДЮСШОР под руководством тренера Романа Королева. Позднее он попробовал свои силы в столичных школах «Спартака» и «Динамо».
На сегодняшний день Артем Волков – игрок системы клуба КХЛ «Динамо» (Москва). Он выступает как за основную команду в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, так и в молодежном фарм-клубе «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ.
В 2015 году Артем уже привлекался в юниорскую сборную России. Тогда наша команда разгромила всех соперников в группе, но в четвертьфинале сенсационно уступила сборной Швейцарии и вылетела из дальнейшего розыгрыша турнира.
Молодежная сборная под руководством Валерия Брагина ставит перед собой самые амбициозные задачи.
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет 26 декабря – 5 января в двух канадских городах – Торонто и Монреаль. Сборная России проведет матчи группового этапа в Торонто, при этом уже на старте встретится с фаворитами турнира.
Расписание всех матчей сборной России на групповом этапе
26 декабря. Канада – Россия
27 декабря. Латвия – Россия
29 декабря. Россия – США
31 декабря. Россия – Словакия.
Как сообщает пресс-служба ФХР, 24 декабря сборная России завершает подготовительный сбор в Кингстоне и отправится в Торонто, где проведет матчи групповой стадии. Игра с Канадой станет первой для нашей команды на турнире и состоится 27 декабря в 4.00 по московскому времени.
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