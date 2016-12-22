Воспитанник тверского хоккея Роман Кривошеев сыграет на Кубке Вызова

Молодежная хоккейная лига определились с составами сборных Запада и Востока, которые сыграют 15 января 2017 года в Уфе за Кубок Вызова. В число лучших хоккеистов, выступающих в чемпионате среди молодежных команд клубов КХЛ, вошел и 18-летний воспитанник тверской школы хоккея, защитник Роман Кривошеев. С 2003 года Роман делал первые шаги в своей спортивной карьере в [...]

Молодежная хоккейная лига определились с составами сборных Запада и Востока, которые сыграют 15 января 2017 года в Уфе за Кубок Вызова.

В число лучших хоккеистов, выступающих в чемпионате среди молодежных команд клубов КХЛ, вошел и 18-летний воспитанник тверской школы хоккея, защитник Роман Кривошеев.

С 2003 года Роман делал первые шаги в своей спортивной карьере в родном городе под руководством тренеров СДЮСШОР по хоккею.

Перспективного защитника быстро заметили и отметили специалисты и селекционеры. Он пробовал свои силы в Москве. А сейчас выступает в чемпионате МХЛ за питерский «СКА – Серебряные Львы», занимающий пятое место в конференции «Запад». В активе Романа после 32 проведенных матчей 15 очков по системе «Гол+пас» (3+12) и показатель полезности «+12».

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