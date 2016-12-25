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Зампредседателя правительства Тверской области Михаил Пилавов уходит в отставку

Пилавов

Заместителем губернатора чиновник был почти восемь месяцев.

Как выяснил Tverigrad.ru, с понедельника, 26 декабря, в отставку уходит заместитель председателя правительства Тверской области Михаил Пилавов.

Напомним, что Пилавов пришел работать в региональное правительство 10 мая 2016 года. Курировал сферу ЖКХ и энергетики, дорожное хозяйство и строительство. До этого он руководил филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго».

О том, кто ест кто в правительстве Тверской области, читайте здесь.

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Фото: pilavov.info
Комментарии: 3
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AlexIvant

Кто это вообще? И чем он занимался? Не знаю такого.

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Евгений Наумов

Михаил Пилавов, которому предстоит курировать ЖКХ, энергетику, дороги и строительство. Этот 45-летний управленец появился в Верхневолжье два года назад. Большая часть его трудовой биографии связана с Краснодаром. С начала 90-х годов он какое-то время работал в бизнесе, а потом перешел на госслужбу в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края. После этого в его резюме значатся краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГУП «Кубань-природа», другие структуры, связанные с экологией и природопользованием. Карьерный поворот Пилавов совершил в 2010 году, когда был назначен руководителем территориального управления Росимущества в Краснодарском крае. В 2013 – 2014 годах в Ростове-на-Дону возглавлял инспекцию госконтроля за драгоценными металлами и камнями в местном отделении «Пробирной палаты России», после чего переехал в Москву – в ОАО «МРСК-Центра». Последним местом работы Михаила Пилавова перед переходом в правительство Игоря Рудени было «Тверьэнерго», в котором он занимал должность генерального директора.Очевидно, что сферы, которые отданы Михаилу Пилавову, самые проблемные. Вряд ли организацию работы в ЖКХ можно назвать образцовой, а состояние дорог – безупречным. Справится ли с крайне непростой ситуацией в отрасли, по сути, главный дебютант правительства – вопрос, пожалуй, из разряда стратегически важных. Пока первые шаги Пилавова оценить сложно, вместе с тем проблемы с вхождением в этот отопительный сезон – пока не его «кредитная история». Какое-то время ссылки на изношенные магистральные сети и другие инфраструктурные и долговые вопросы, доставшиеся в «наследство» от прежних руководителей «Тверской генерации», приниматься будут. Но с учетом состоявшегося перехода главного теплоснабжающего предприятия Твери под контроль регионального правительства в дальнейшем подобные апелляции будут выглядеть несостоятельными. За работу «Тверской генерации» теперь полностью отвечает команда Игоря Рудени, в которой персональная ответственность за ЖКХ возложена именно на Михаила Пилавова.

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не похож, как мне кажется, на волевого и грамотного руководителя.

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