Зампредседателя правительства Тверской области Михаил Пилавов уходит в отставку

Заместителем губернатора чиновник был почти восемь месяцев. Как выяснил Tverigrad.ru, с понедельника, 26 декабря, в отставку уходит заместитель председателя правительства Тверской области Михаил Пилавов. Напомним, что Пилавов пришел работать в региональное правительство 10 мая 2016 года. Курировал сферу ЖКХ и энергетики, дорожное хозяйство и строительство. До этого он руководил филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». [...]

Заместителем губернатора чиновник был почти восемь месяцев.

Как выяснил Tverigrad.ru, с понедельника, 26 декабря, в отставку уходит заместитель председателя правительства Тверской области Михаил Пилавов.

Напомним, что Пилавов пришел работать в региональное правительство 10 мая 2016 года. Курировал сферу ЖКХ и энергетики, дорожное хозяйство и строительство. До этого он руководил филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго».

О том, кто ест кто в правительстве Тверской области, читайте здесь.

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