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Женщина получила 20% ожогов тела на пожаре в многоквартирном доме на бульваре Профсоюзов
Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу.
В субботу, 24 декабря, в Твери на бульваре Профсоюзов загорелась квартира на четвертом этаже многоквартирного дома. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали двух человек.
– На пожаре пострадала женщина 1964 года рождения, – сообщили Tverigrad.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. – С 20% ожогов тела ее госпитализировали в ОКБ.
Огнем повреждены постельные принадлежности в квартире. Причина пожара устанавливается. К его ликвидации были привлечены 12 человек и четыре единицы техники.
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