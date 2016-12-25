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Житель Москвы устроил стрельбу в лесу Тверской области
Браконьера задержали сотрудники полиции.
В Кашинском районе в лесу в 200 метрах от деревни Артемово местные жители обнаружили останки лося с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что браконьерством занимался 49-летний москвич, который не имел разрешение на отстрел лося. Мужчина был хорошо экипирован и охотился на животных на снегоходе.
– Мужчина дал признательные показания, – сообщают в УМВД России по Тверской области. – Полицейскими изъят охотничий карабин, разделочные ножи, топор и снегоход.
Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.
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