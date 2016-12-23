Жительница Твери поблагодарила полицейских, защитивших ее от недобросовестных риелторов

На имя начальника Управления МВД России по Тверской области поступило обращение от жительницы города Твери Валентины Алексеевой с благодарностью в адрес сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери майора полиции Максима Салдуриди. История данного происшествия растянулась почти на десять лет. Женщина решила разменять квартиру, которая находилась в долевой собственности у нее и ее [...]

На имя начальника Управления МВД России по Тверской области поступило обращение от жительницы города Твери Валентины Алексеевой с благодарностью в адрес сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери майора полиции Максима Салдуриди.

История данного происшествия растянулась почти на десять лет. Женщина решила разменять квартиру, которая находилась в долевой собственности у нее и ее дочери. На вырученные от продажи деньги заявительница планировала купить себе отдельное жилье. Она обратилась в одно из тверских агентств недвижимости. Продав квартиру через агентство, женщина внесла крупную сумму в качестве предоплаты за новое жилье.

“Директор организации совершила незаконные действия в виде двойной сделки купли-продажи и попыталась уйти от ответственности, переименовав и переоформив свое агентство недвижимости на подставное лицо”, – рассказали в УМВД России по Тверской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения №3 ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери под руководством майора полиции Михаила Салдуриди установили признаки состава преступления, совершенного директором агентства недвижимости. В результате расследования потерпевшей удалось вернуть вложенные деньги.

В своем обращении к руководству УМВД Валентина Алексеева поблагодарила полицейского за ответственное отношение к делу, длительный и кропотливый труд по установлению всех взаимосвязей участников преступной истории, в результате чего удалось добиться справедливости и вернуть заявительнице крупную денежную сумму.

«Спасибо и низкий поклон, ведь сейчас честность, понимание и добросовестное отношение дорогого стоят», – написала женщина.

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