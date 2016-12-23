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Зоомагазин «Любимец» дарит скидки к Новому году

"Любимец"

“Любимец” представляет самый широкий ассортимент качественных зоотоваров в Твери.

Наши задачи

Уже более 14 лет мы предлагаем нашим покупателям корма, витамины, косметику и аксессуары от ведущих мировых производителей.

Мы заботимся о качестве и продолжительности жизни наших любимцев, пропагандируя здоровый и научный подход к заботе о наших преданных друзьях.

В 2001 году мы были группой людей которых объединяла любовь к животным. Тогда было сложно купить хорошие корма и косметику для животных в Твери и мы возили ее для себя и наших друзей из других городов. Со временем для нас это превратилось из хобби в работу и мы решили открыть первый в Твери магазин который специализировался исключительно на высококачественной продукции для животных. Днем рождения магазина является 1 декабря 2001 года.

Наше настоящее

Сегодня мы известны во всем городе как “Любимец”. Крупнейшая в Твери сеть зоомагазинов – ветеринарных аптек для животных.

Мы сотрудничаем с крупными оптовыми компаниями, ветеринарными клиниками. “Любимец” представляет в Твери высококачественные корма Orijen, Acana, Now!, Go! Natural, Farmina, Grandorf, Monge, Trainer и другие, профессиональную косметику Iv San Bernard, а также натуральные витаминный комплексы AniVital и Hokamix. Мы работаем исключительно с официальными импортерами в России, по этому покупая продукцию в нашем магазине, Вы защищены от подделок.

Только у нас всегда в наличии широкий выбор диетических рационов!

Перед покупкой Вы можете детально ознакомиться с понравившимся Вам товаром. Если Вам потребуется более подробная консультация, наши сотрудники всегда смогут помочь Вам.

Теперь ознакомиться с нашим ассортиментом, а также сделать заказ Вы сможете сделать в нашем интернет магазине (http://lubimec.com/) не выходя из дома.

Наше будущее

Мы не стоим на месте и всегда работаем что бы удовлетворить все запросы наших клиентов. Мы всегда интересуемся новинками и работаем что бы наши клиенты получили их первыми.

Наш коллектив

У нас работает только грамотный персонал. Каждый сотрудник постоянно проходит обучение для повышения своей квалификации. Обращаясь к нам Вы можете быть уверены, что получите только грамотную консультацию основанную на научных знаниях, а не мифах и домыслах.

Ответственность

Мы ответственно относимся к подбору товара представленного в нашем магазине. Выбирая тот или иной продукт мы обращаем внимание не только на его качество и широту предлагаемого ассортимента, но и на стабильность поставок. Слаженная работа склада и логистика позволяют нам быть уверенными, что чтобы вы не выбрали этот продукт всегда будет присутствовать на полках нашего магазина.

Мы от всей души поздравляем всех с новым годом!

И дарим скидку ДО 25% по всей нашей сети зоомагазинов «Любимец»!

Телефон: 68-05-40.

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