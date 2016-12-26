Аномалия в Тверской области: снежные холмы облепили тучи насекомых

Очевидцы сняли нашествие насекомых на видео. Жительница Тверской области Наталья Дьяченко выложила в сеть видео насекомых, которые буквально облепили снежные холмы. – 24 декабря утром, выйдя из дома, увидели, как насекомые размером не более 1 миллиметра заполонили снежные холмы, – пишет Наталья. – Живём за городом, Центральная Россия, Тверская область, температура на улице в среднем [...]

Очевидцы сняли нашествие насекомых на видео.

Жительница Тверской области Наталья Дьяченко выложила в сеть видео насекомых, которые буквально облепили снежные холмы.

– 24 декабря утром, выйдя из дома, увидели, как насекомые размером не более 1 миллиметра заполонили снежные холмы, – пишет Наталья. – Живём за городом, Центральная Россия, Тверская область, температура на улице в среднем 0С°… -5С°, но насекомые вполне активны, как в апреле. Они повсюду, думали только на нашей территории, но нет: в лесу, в поле, за забором – везде! Аномалия?

Напомним, что по прогнозам синоптиков, последняя неделя года в Твери будет сырой и тёплой.

Видео: Наталья Дьяченко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.