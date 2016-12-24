В Пролетарском районе на перекрёстке столкнулись две легковушки

Видео момента столкновения запечатлела камера наружного наблюдения. Авария произошла 24 декабря около 20:30 на перекрёстке улиц Ржевской и проспекта Ленина. ВАЗ 2104 двигался на разрешающий сигнал светофора прямо по улице Ржевской. В этот момент по проспекту Ленина на большой скорости под запрещающий сигнал светофора вылетел ВАЗ 2105. В результате произошло столкновение. Информация о пострадавших на [...]

Видео момента столкновения запечатлела камера наружного наблюдения.

Авария произошла 24 декабря около 20:30 на перекрёстке улиц Ржевской и проспекта Ленина. ВАЗ 2104 двигался на разрешающий сигнал светофора прямо по улице Ржевской. В этот момент по проспекту Ленина на большой скорости под запрещающий сигнал светофора вылетел ВАЗ 2105. В результате произошло столкновение.

Информация о пострадавших на данный момент не уточняется, устанавливаются все подробности случившегося.

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