54 команды стартовали в юношеском первенстве Тверской области по футболу

14 мая состоялись матчи 1-го тура регионального первенства по футболу среди команд юношей до 15 и до 17 лет. В нынешнем сезоне федерация футбола Тверской области решилась на революционные изменения в проведении юношеских соревнований. Во-первых, отменен клубный зачет. Теперь команды юношей могут выступать в региональном турнире без обязательного участия мужского клуба (и наоборот), и их [...]

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14 мая состоялись матчи 1-го тура регионального первенства по футболу среди команд юношей до 15 и до 17 лет.

В нынешнем сезоне федерация футбола Тверской области решилась на революционные изменения в проведении юношеских соревнований.

Во-первых, отменен клубный зачет. Теперь команды юношей могут выступать в региональном турнире без обязательного участия мужского клуба (и наоборот), и их результаты не соотносятся друг с другом по итогам сезона.

Во-вторых, игры проводятся в два этапа. На первом – групповом – все команды разделены на четыре зоны (группы) по географическому принципу, где и проводят матчи между собой в два круга. На втором по две лучшие команды каждой из групп выходят в финальный этап турнира, где по кубковой системе, начиная с 1/4 финала, разыграют призовые места.

– Отказ от клубного зачета, как нам кажется, сделает итоги соревнований более справедливыми, – отмечает исполнительный директор федерации футбола Тверской области Михаил Крылов. – Раньше не раз бывало, что сильная мужская команда могла вылететь по клубному зачету из высшей или первой лиги из-за слабого выступления юношеских команд. Случалось и с точностью наоборот. А разделение на группы по географическому принципу значительно уменьшит расходы на участие в соревнованиях. Согласитесь, доехать из Старицы до Твери намного дешевле, тем из той же Старицы – до Осташкова или Вышнего Волочка.

Внесенные изменения, действительно, сыграли положительную роль. По сравнению с прошлым сезоном юношеских команд стало больше. В первенстве среди юношей 2000 – 2001 годов рождения теперь участвует 26 команд. В первенстве среди юношей 2002 – 2003 годов рождения – 28.

Расширилась и география. На футбольной карте Тверской области можно выделить такие спортивные центры игры в кожаный мяч, как Лихославль, Мирный, ЗАТО Озерный, Кувшиново, Вышний Волочек, Торжок, Бологое, Осташков, Нелидово, Оленино, Торопец, Зубцов, Андреаполь, Редкино, Кимры, Бежецк, Мокшино, Рамешки, Новозавидово, Калязин, Торопец, Селижарово, Ржев, Западная Двина, Кашин, Сонково, Максатиха, Заволжский, Тверь, Конаково, Старица и Редкино.

Групповой этап стартовал 14 мая и завершится 17 сентября. Игры 1/4 финала пройдут 24 октября, полуфинала – 1 октября, финала – 8 октября.

Результаты и календарь матчей первенства среди команд юношей можно посмотреть на сайте федерации футбола Тверской области.

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