День открытых дверей на аэродроме Мигалово: программа мероприятий

27 мая в Твери на аэродроме военно-транспортной авиации состоится ежегодный День открытых дверей. Праздник приурочен к 74-летию со дня образования 12-й военно-транспортной авиационной дивизия и 196-го военно-транспортного авиационного полка. Аэродром откроет свои двери для всех желающих в 10:00. Посетители воинской части смогут познакомиться с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома. Здесь будут представлены самолеты Ан-22, [...]

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27 мая в Твери на аэродроме военно-транспортной авиации состоится ежегодный День открытых дверей. Праздник приурочен к 74-летию со дня образования 12-й военно-транспортной авиационной дивизия и 196-го военно-транспортного авиационного полка. Аэродром откроет свои двери для всех желающих в 10:00. Посетители воинской части смогут познакомиться с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома. Здесь будут представлены самолеты Ан-22, Ан-12, Ан-26, Ил-76 и, возможно, Ан-124 «Руслан». Кроме того, ждет развлекательная программа и гречневая каша, приготовленная на полевой кухне. Мероприятие продлится до 15:00. Вход свободный. План проведения праздника: 10.00 – 11.00 Торжественное построение личного состава военнослужащих Мигаловского гарнизона. Митинг. Прохождение торжественным маршем

11.00 – 11.10 приведение к присяги военнослужащих призыва весна 2017г призванных Тверским областным военкоматом.

11.10 - 11.20 Выступление коллектива барабанщиков Тверского СВУ

11.25-13.30 Концерт творческих коллективов г. Твери (в программе известный шансонье Телешев Л.М. и др.)

11.00 – 15.00 Показ авиационной техники, находящейся на вооружении ВТА (Ан-124, Ан-22, Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ту-134.)

11.25-15.00 Показательные выступления авиамоделистов г.Твери

11.30-12.00 Угощение солдатской кашей

09.00 – 15.00 Работают торговые точки и детские анимационные площадки.

10.00 – 15.00 показ вооружения и военной техники, находящейся на вооружении в/ч 53956 (реабр), отрядов СОБР, ОМОН УМВД по Тверской области.

10.00-15.00 Работа пункта отбора на военную службу по контракту

10.00-15.00 Показ специальной автомобильной техники аэродромного содержания. 1 0

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