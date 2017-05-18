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День открытых дверей на аэродроме Мигалово: программа мероприятий

27 мая в Твери на аэродроме военно-транспортной авиации состоится ежегодный День открытых дверей.

Праздник приурочен к 74-летию со дня образования 12-й военно-транспортной авиационной дивизия и 196-го военно-транспортного авиационного полка.

Аэродром откроет свои двери для всех желающих в 10:00. Посетители воинской части смогут познакомиться с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома. Здесь будут представлены самолеты Ан-22, Ан-12, Ан-26, Ил-76 и, возможно, Ан-124 «Руслан». Кроме того, ждет развлекательная программа и гречневая каша, приготовленная на полевой кухне.

Мероприятие продлится до 15:00. Вход свободный.

План проведения праздника:

  • 10.00 – 11.00 Торжественное построение личного состава военнослужащих Мигаловского гарнизона. Митинг. Прохождение торжественным маршем
  • 11.00 – 11.10 приведение к присяги военнослужащих призыва весна 2017г призванных Тверским областным военкоматом.
  • 11.10 - 11.20 Выступление коллектива барабанщиков Тверского СВУ
  • 11.25-13.30 Концерт творческих коллективов г. Твери (в программе известный шансонье Телешев Л.М. и др.)
  • 11.00 – 15.00 Показ авиационной техники, находящейся на вооружении ВТА (Ан-124, Ан-22, Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ту-134.)
  • 11.25-15.00 Показательные выступления авиамоделистов г.Твери
  • 11.30-12.00 Угощение солдатской кашей
  • 09.00 – 15.00 Работают торговые точки и детские анимационные площадки.
  • 10.00 – 15.00 показ вооружения и военной техники, находящейся на вооружении в/ч 53956 (реабр), отрядов СОБР, ОМОН УМВД по Тверской области.
  • 10.00-15.00 Работа пункта отбора на военную службу по контракту
  • 10.00-15.00 Показ специальной автомобильной техники аэродромного содержания.
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