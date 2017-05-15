Игорь Руденя вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты

Сертификаты на жилье из рук губернатора получили 29 молодых семей Верхневолжья. В общей ложности в 2017 году финансовую помощь от региона для решения жилищного вопроса получат 75 семей. Все они уже в этом году станут обладателями собственного жилья. «Сегодня здесь много молодых радостных лиц, наших юных граждан, которые являются надеждой Тверской области. Мы стараемся обеспечить вам [...]

https://tverigrad.ru/publication/igor-rudenya-vruchil-molodym-semyam-tverskojj-oblasti-zhilishhnye-sertifikaty

Сертификаты на жилье из рук губернатора получили 29 молодых семей Верхневолжья.

В общей ложности в 2017 году финансовую помощь от региона для решения жилищного вопроса получат 75 семей. Все они уже в этом году станут обладателями собственного жилья.

«Сегодня здесь много молодых радостных лиц, наших юных граждан, которые являются надеждой Тверской области. Мы стараемся обеспечить вам как можно большую поддержку, чтобы регион развивался, и чтобы вы видели здесь перспективы», – сказал Игорь Руденя.

По словам губернатора, в 2018 году в Тверской области планируется увеличить помощь по этому направлению. В ближайшие несколько лет правительство региона рассчитывает полностью ликвидировать очередь на жилье для тех, кто хочет участвовать в программе, отметил Игорь Руденя. Желание воспользоваться господдержкой уже изъявили более 600 молодых семей.

В этом году на помощь молодым семьям регион выделит почти 10 млн рублей, еще 18,3 млн выделит федеральный бюджет. Это на 5 млн рублей больше, чем годом ранее. Субсидии получат 19 муниципальных образований.

Помимо этого, в 2017-м с 54% до 43% снижена нагрузка на местные бюджеты по софинансированию, что позволит расширить возможности участия муниципалитетов в программе. Всего от районов в этом году на поддержку молодых семей будет направлено более 21,8 млн рублей.

Таким образом, общий объем финансирования жилищной программы в текущем году составляет порядка 50 млн рублей.

Со стороны области предусмотрена и дополнительная поддержка молодых семей – участников программы, у которых в течение года после получения субсидии родился ребенок: они могут получить социальную выплату в размере 10% от стоимости жилья. Преимущественным правом на получение жилищной субсидии обладают многодетные молодые семьи.

Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется в регионе с 2007 года. За это время мерой государственной поддержки воспользовались более 1500 семей Верхневолжья. Размер суммы жилищных сертификатов варьируется от 200 тысяч рублей до 1,2 млн рублей, в зависимости от количества членов семьи. Денежный сертификат может быть использован на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

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