Как будет выглядеть надземный переход на Привокзальной площади в Твери

В региональном правительстве представили варианты надземного пешеходного перехода на станции Тверь. Напомним, в рамках реконструкции площади здесь должен появиться первый в Твери надземный пешеходный переход, оснащенный эскалаторами и лифтом для инвалидов. Ранее глава региона Игорь Руденя отметил, что надземный переход должен соответствовать всем российским и европейским стандартам. Надземный переход свяжет Привокзальную площадь с залинейной частью [...]

https://tverigrad.ru/publication/kak-budet-vyglyadet-nadzemnyjj-perekhod-na-privokzalnojj-ploshhadi-v-tveri

В региональном правительстве представили варианты надземного пешеходного перехода на станции Тверь.

Напомним, в рамках реконструкции площади здесь должен появиться первый в Твери надземный пешеходный переход, оснащенный эскалаторами и лифтом для инвалидов. Ранее глава региона Игорь Руденя отметил, что надземный переход должен соответствовать всем российским и европейским стандартам.

Надземный переход свяжет Привокзальную площадь с залинейной частью Твери, а также с парковкой для личных автомобилей, которая разместится за перекрестком улицы Коминтерна и проспекта Чайковского, на месте бывшего привокзального рынка. Вход в сооружение со стороны Пролетарского района организуют близ дома № 39 по улице Железнодорожников. В настоящее время территорию готовят к началу строительства. Для контроля за возведением перехода создана рабочая группа, которую возглавит глава администрации Твери Алексей Огоньков.

Сооружение входит в концепцию развития территории, прилегающей к транспортному узлу, и здесь планируется создать качественную инфраструктуру. Реконструкция производится в рамках реализации масштабного проекта бизнес-кластера «Тверь Сити». Это будет огромный комплекс на Привокзальной площади, в который войдут четыре высотных бизнес-центра, гостиница и здания обоих вокзалов - железнодорожного и автовокзала. Речь о грандиозной реконструкции Привокзальной площади и создании на ее месте современного транспортно-пересадочного узла идет уже несколько лет. Первым шагом к реконструкции стал снос рынка.

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