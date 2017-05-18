Казус Дубова

История о том, как собственноручно создать себе проблемы, уйти в отставку и вернуться, чтобы обидеться Он имел непререкаемый авторитет и высокие рейтинги. Руководя Оленинским районом на протяжении 21 года, этот человек выстроил вертикаль местной власти и напористо реализовывал свои задумки, не отвлекаясь на оппонентов. Попутно он позволял себе поступки, которые подчас граничили с эпатажем. Он [...]

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История о том, как собственноручно создать себе проблемы, уйти в отставку и вернуться, чтобы обидеться

Он имел непререкаемый авторитет и высокие рейтинги. Руководя Оленинским районом на протяжении 21 года, этот человек выстроил вертикаль местной власти и напористо реализовывал свои задумки, не отвлекаясь на оппонентов. Попутно он позволял себе поступки, которые подчас граничили с эпатажем. Он – это Олег Дубов.

И это всё о нем

Многим памятна его позиция по антитабачному законодательству. Объявив себя борцом за права курильщиков, он своеобразно отреагировал на требование нового Закона в части запрета курения на рабочих местах, если для этого не отведено специально оборудованное помещение. Тогда таким помещением Олег Дубов объявил собственный кабинет и даже издал соответствующее распоряжение. С годами он оставался верен себе и никоим образом не менял отношения к жизни. Многим это нравилось.

Являясь официальным представителем власти местного масштаба, он запросто использовал на своей странице ВКонтакте такие слова, как «западло» и постил соболезнования Франции, которая проголосовала за «голубого» Макрона. И даже сочувствовал руководителям других государств, которым предстояло здороваться с «голубым» за руку. Стиль поведения и руководства этого человека критиковали, но делали это как-то невнятно. По крайней мере, до недавних пор…

Самоуверенность, как источник всех бед

Скажем прямо: проблему для себя лично Олег Дубов создал сам. Это получилось настолько быстро и легко, что многие даже опешили. Долгая работа на одном месте вкупе с полным контролем над всеми процессами в районе переросли в самоуверенность. И это стало причиной того, что талантливый управленец сделал сам себе подножку, которая вполне может стать фатальной.

Несостоявшаяся инвестиция

История эта начиналась банально. Оленинский район никогда не блистал экономическими перспективами. Здесь не было и нет высоченных зарплат, а об интересных рабочих местах не помнят даже старожилы. И на этом фоне вдруг появляется масштабный инвестиционный проект на трассе М-9 «Балтия». Речь о строительстве полигона ТБО и предприятия по сортировке мусора. Оговоримся сразу: подобные темы всегда являются палкой о двух концах, причем тот конец, который видится отрицательным, всегда будет толще (по крайней мере, в современной России).

Когда речь заходит о складировании мусора, в сознании нашего обывателя рисуется свалка. Почему? Потому что именно так выглядела и продолжает выглядеть реальность.

Никто и никогда не видел в Твери и окрестностях цивилизованной утилизации мусора, но каждый житель точно знает, где расположена и как выглядит ближайшая помойка.

Наши контейнерные площадки зачастую пугают даже ворон, а подходы к этим местам круглогодично залиты какой-то дрянью и засыпаны отходами жизнедеятельности. Нередко мусорный пакет приходится не класть в контейнер, а бросать с расстояния в 3-4 метра, ибо наступать в зловонную жижу вокруг площадки – это и есть настоящее западло, если уж мы говорим языком главы Оленинского района. Соответственно, полигон, куда вывозят отходы, в сознании простого жителя выглядит как одна большая гора мусора. Правильно ли такое мнение? На данный момент, да. А разве может человек представлять что-то иное, если в его памяти лишь сводки о свалках в Лихославльском районе и Максатихе?

Первый промах

На фоне такого восприятия в Оленинском районе появляется перспектива создания «мусорного рая». На очередное заседание Совета депутатов 5 мая выносится вопрос о выделении площади более 1000 гектаров под строительство полигона ТБО. И там этот вопрос с треском проваливается. Могло ли быть иначе? С той подачей, которая предшествовала этому процессу, не могло.

Начнем с того, что общественное обсуждение строительства данного объекта явно напоминало фикцию. Будем откровенны, частенько указанная процедура, то бишь обсуждение, видится ненужной ни властям, ни людям: есть вопросы, которые реально выглядят техническими, и диалог с общественностью представляет собой вынужденную тягомотину (по Закону положено провести, поэтому собираем бабулек, проводим, одобряем и расходимся).

Но вопрос масштабного складирования мусора – это совсем другой уровень. К моменту принятия решения людям толком не рассказали, КТО будет строить, ЧТО ИМЕННО будет строить, ЧЕМ это чревато и ЧТО это даст жителям целого ряда поселений, с которыми будет граничить полигон. Попытка диалога Олега Дубова с представителями д. Ильенки оказалась неудачной, а его разговор 4 мая с жильцами других окрестных деревень предсказуемо завершился тем, что большинство людей сказало «Нет!».

Уйти, чтобы вернуться

Вполне естественно, что после этого рассмотрение вопроса на заседании Собрания депутатов 5 мая было обречено. На том же заседании Олег Дубов громко подает в отставку, но депутатский корпус, возглавляемый председателем Собрания Татьяной Дубовой (нет, они совсем не однофамильцы) ее не принимает, мотивируя свой отказ отсутствием на заявлении «визы Губернатора», которая в подобных случаях предусмотрена законодательством. На какое-то время наступает затишье. Остыв, глава района соглашается, что процедура отставки была соблюдена не полностью.

Но вопрос по полигону ТБО не закрыт – люди уже заведены. В определенный момент становится понятно: Олег Дубов выпустил ситуацию из-под контроля и протестные процессы под свою координацию взяли его оппоненты.

Попытка главы района рассказать о том, что инвестиционный проект должен был принести району 300 высокооплачиваемых рабочих мест и многомиллионные отчисления в местный бюджет выглядят запоздалыми. Его слова о том, что подробности переговоров с инвестором нельзя было раскрывать до 7 мая, выглядят нелепо. В ответ он слышит резонное: что же это за общественное обсуждение, если переговоры ведутся кулуарно? Отдельное развитие мусорная сага получает на фоне слухов об инвесторе, которым оказывается ГУП «ЭКОТЕХПРОМ». Данное предприятие подведомственно Департаменту ЖКХ города Москвы (!!!) и было создано с целью оказания услуг (работ) по вывозу, комплексной переработке, утилизации и захоронению твердых бытовых и приравненных к ним отходов в городе Москва.

Второй промах

На этом фоне жителям Оленинского района начинают внушать, что, в случае строительства полигона ТБО, к ним хлынут потоки мусора из столицы и ее окрестностей. Вворачиваются даже тезисы о том, что совсем скоро в район подвезут отходы с Рублевки. Наверное, в этот момент икал не только Олег Дубов, но и знаменитые телевизионные персонажи Сифон и Борода, которые о перспективе переезда в тверскую глубинку слыхом не слыхивали.

Отсутствие полноценной информации и настоящего диалога с людьми делает свое дело: под созданной на сайте change.org петицией против строительства полигона подписываются сотни жителей. На рождающиеся новые слухи власть реагирует с запозданием: благодаря сарафанному радио, жители уверены, что весь район будет превращен в свалку, в центре которой разместится мусоросжигающий завод. Воображение людей рисует картины огромной трубы с черным дымом, сеющей в окрестностях Оленино бациллы онкологии, микробы астмы и вирус облысения.

Несмотря на то, что Олег Дубов судорожно пытается посредством соцсетей объяснить, что тема инвестпроекта закрыта и уже никто ничего строить не будет, маховик раскручен и остановить его невозможно. Неизвестные организаторы созывают митинг и призывают жителей сказать твердое «Нет!» мусорному будущему Оленино.

Попытки главы района убедить людей не ходить на данный перфоманс граничат с истерикой: он по-прежнему обращается к жителям не очно, а посредством постов в интернете. Выглядит это, мягко говоря, странно: его сообщения о несанкционированности мероприятия соседствуют с его же размышлениями о конкурсе «Евровидение-2017». Возникает ощущение, что он потерялся в какой-то параллельной реальности, где есть место и для гордости за певцов из Венгрии и Беларуси, спевших песни на родных языках, и для гневных отповедей организаторам митинга.

Обидная обида

Несколько позже Олег Дубов все в том же формате общения со своей страницы в социальной сети обиженно напоминает, сколько всего хорошего он сделал для Оленинского района за два десятилетия. А потом и вовсе пускается в странные рассуждения о заезжих дачниках, алкоголических наклонностях бывшего главы района и напоследок громко обещает назвать заказчиков митинга, который именует Майданом. Впрочем, этот запоздалый спич, исполненный в стиле песни «Мой отец в октябре убежать не успел, но для белых он сделал немало» уже не способен исправить общего впечатления. А оно, прямо скажем, двоякое.

То, что Дубов сумел сделать многое для Оленино и оленинцев, никто под сомнение и не ставил. А вот история с общественно значимым проектом выглядит не очень красиво. С людьми нужно общаться. Причем общаться не ПОСЛЕ, а ДО… и не со страницы ВКонтакте, а очно!

Шторм на фоне величия

Ни для кого не секрет, что найти хороший информационный повод для того, чтобы поднять народ против власти, нелегко. А глава Оленинского района создал этот повод своими действиями. И теперь, когда вирус запущен, эти процессы может запросто подогревать кто угодно, начиная от политиков, и заканчивая людьми с какими-то собственными бизнес-интересами (на которых усиленно кивает Дубов). Кто виноват, что он собственноручно вложил дубинку в руки оппонентов? И чего стоят его нынешние стенания? Теперь чтобы успокоить людей, придется приложить немало усилий.

Прецедент

Был ли так хорош инвестпроект, как его представлял Олег Дубов, решать экологам и прочим профильным специалистам. В любом случае, реализован он не будет. Потому что какими бы благими ни были намерения Олега Дубова, он проиграл эту войну. И тактически, и стратегически, и информационно. А это уже очень серьезный сигнал.

Район, где позиции главы и партии власти казались чуть ли не самыми незыблемыми в регионе, штормит. Раскачивают ли там ситуацию искусственно, или нынешние процессы являются эхом событий минувших двух недель, уже не важно.

Суть в том, что Олег Дубов фактически создал прецедент, показав, насколько легко руководитель может получить серьезнейшие проблемы на внешне благополучном электоральном поле. Своими неуклюжими действиями, в основе которых лежит явная самоуверенность, он застрелил свой рейтинг. И самое печальное, что не только свой.

Людей игнорировать нельзя

Ситуация с местной властью в муниципалитетах Верхневолжья уже давно вызывала вопросы. Теперь вопросов прибавилось: Осташковский район и проблемный Тузов, мутная Максатиха, а также зубцовский Широков, по странному совпадению арестованный по подозрению в получении 10-миллионной взятки за помощь в обустройстве…полигона ТБО. Теперь в список проблемных точек можно смело включать и Оленино. И вряд ли этот перечень можно считать закрытым. Возможно, отдельным руководителям нужно снять с себя нимб и вернуться из всемирной паутины на Землю? В противном случае, уж лучше перезагрузка власти на местах и ручное управление из столицы области, чем реальный бунт «а-ля Майдан», замешанный на чьем то псевдо-величии.

I'll be back или все-таки game over?

По состоянию на 18 мая, судя по публикации все на той же странице Олега Дубова в социальной сети ВКонтакте, он находится на больничном.

"Коротко отвечаю на вопросы о своем нынешнем формальном статусе, поступающие в ЛС. В настоящее время я на больничном. Вопрос об отпуске (включая весь неиспользованный период прошлых лет) находится на согласования с вышестоящим руководством. Все дальнейшие вопросы по району также будут решаться на областном уровне" - пишет глава района (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред).

Как будет развиваться ситуация в Оленино, станет понятно уже совсем скоро. Но урок из этого случая должны извлечь все, включая глав всех районов Тверской области. Дабы не наступить на те же грабли.

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