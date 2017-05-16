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Пропавшая в Твери 13-летняя девочка найдена живой
Сейчас со школьницей общается следователь.
Следственное управление Следственного Комитета России по Тверской области сообщает о том, что найдена живой пропавшая 15 мая 13-летняя жительница Твери. Напомним, что девочка ушла днем из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. Поисками пропавшей занимались родственники, волонтеры, полиция и следователи СК.
- В настоящее время местонахождение девочки установлено, ее опрашивает следователь СКР, - сообщает старший помощник руководителя Следственного Управления СКР по Тверской области Валерия Павлова.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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