Пропавшая в Твери 13-летняя девочка найдена живой

Сейчас со школьницей общается следователь. Следственное управление Следственного Комитета России по Тверской области сообщает о том, что найдена живой пропавшая 15 мая 13-летняя жительница Твери. Напомним, что девочка ушла днем из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. Поисками пропавшей занимались родственники, волонтеры, полиция и следователи СК. - В настоящее время местонахождение девочки установлено, ее [...]

https://tverigrad.ru/publication/propavshaya-v-tveri-13-letnyaya-devochka-najjdena-zhivojj

Сейчас со школьницей общается следователь.

Следственное управление Следственного Комитета России по Тверской области сообщает о том, что найдена живой пропавшая 15 мая 13-летняя жительница Твери. Напомним, что девочка ушла днем из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. Поисками пропавшей занимались родственники, волонтеры, полиция и следователи СК.

- В настоящее время местонахождение девочки установлено, ее опрашивает следователь СКР, - сообщает старший помощник руководителя Следственного Управления СКР по Тверской области Валерия Павлова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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