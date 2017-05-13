Спорт

Российский профсоюз игроков и тренеров намерен взыскать долги с ТХК через прокуратуру

О жестком сценарии развития событий в отношении тверского хоккейного клуба Russia-Hockey.ru сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.

По его словам, с клубом Высшей хоккейной лиги ТХК (Тверь) складывается критическая ситуация – многомесячные долги по контрактам до сих пор не закрыты и пока не видно никаких перспектив выхода из финансового тупика.

– Судя по всему, в Твери мы будем обречены идти на жесткий сценарий – с обращением в прокуратуру. По этой схеме недавно была нормализована ситуация с ХК «Сочи», где у руководства клуба теперь нет никаких долгов по зарплатам игроков, – сообщил Андрей Коваленко.

По информации профсоюза игроков и тренеров, также запущены дела по финансовым обязательствам только в еще одном клубе ВХЛ – «Спутнике» (Нижний Тагил). Правда, и саратовский «Кристалл», который снялся с чемпионата «вышки» в начале сезона-2016/17, до сих пор не рассчитался с хоккеистами команды.

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Фото: Андрей Крылов
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