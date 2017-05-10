Тверские студенты-медики преподнесли сенсацию «Кубка Победы» по мини-футболу

9 мая в Твери прошел 5-й открытый турнир по мини-футболу «Кубок Победы». С утра и до позднего вечера на искусственном поле стадиона «Химик» игровые баталии вели 24 команды. Матчи проводились в формате 5х5 в течение 12 минут каждый. Сначала в шести подгруппах (по четыре команды) по круговой системе. Затем шесть победителей группового этапа + две [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-studenty-mediki-prepodnesli-sensaciyu-kubka-pobedy-po-mini-futbolu

9 мая в Твери прошел 5-й открытый турнир по мини-футболу «Кубок Победы».

С утра и до позднего вечера на искусственном поле стадиона «Химик» игровые баталии вели 24 команды. Матчи проводились в формате 5х5 в течение 12 минут каждый. Сначала в шести подгруппах (по четыре команды) по круговой системе. Затем шесть победителей группового этапа + две лучшие команды по статистическим показателям разыграли по кубковой системе награды соревнований.

– Никто из заведомых фаворитов, команды, в составах которых играли бывшие и действующие профессионалы, не «дожил» до решающих поединков. Это, пожалуй, и стало главной неожиданностью юбилейного турнира, – отметил председатель федерации футбола города Твери Роман Ульянов.

По итогам упорных матчей, выиграв в полуфинале и финале за первое место лишь в серии пенальти, золото «Кубка Победы» впервые завоевала команда Тверского государственного медицинского университета.

На втором месте финишировала команда «Рибок». На третьем – «Адидас». На почетном четвертом месте остановилась слаженная футбольная дружина ВА ВКО.

– Блиц-турнир с матчами по 12 минут тем и интересен, что его результаты довольно непредсказуемы. Зачастую, здесь побеждают не самые техничные и тактически грамотные игроки, а тот, у кого сильнее желание и воля к победе, – прокомментировал результаты соревнований Роман Ульянов.

Добавим, что проводили турнир управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и федерация футбола города Твери.

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