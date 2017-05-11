Тверской городской музейно-выставочный центр отметит 10-летие

12 мая в день рождения центра откроется художественная выставка «10-ая весна, или когда праздник негрустный...». Тверской городской музейно-выставочный центр – одна из ведущих выставочных площадок города, где можно познакомиться с современным искусством самых разных художественных направлений, развивающихся на рубеже 20 и 21 столетий. В результате активной выставочной деятельности Центра за 10 лет образовалась настоящая коллекция [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskojj-gorodskojj-muzejjno-vystavochnyjj-centr-otmetit-10-letie

12 мая в день рождения центра откроется художественная выставка «10-ая весна, или когда праздник негрустный...».

Тверской городской музейно-выставочный центр – одна из ведущих выставочных площадок города, где можно познакомиться с современным искусством самых разных художественных направлений, развивающихся на рубеже 20 и 21 столетий.

В результате активной выставочной деятельности Центра за 10 лет образовалась настоящая коллекция художественных произведений, преподнесенных в дар экспонентами. В настоящее время она представлена всеми видами изобразительного искусства и насчитывает более 230 единиц хранения.

В канун Международного Дня музеев 12 мая в 16:00 состоится открытие выставки, посвященной 10-летию образования Тверского городского музейно-выставочного центра. Экспозицию составят дары художников, избранные экспонаты из коллекции центра.

Центром приобретен опыт плодотворного сотрудничества с творческими союзами художников, дизайнеров и фотохудожников Тверского региона, с Российской Академией художеств, Бюро творческих экспедиций (г. Москва), частными галереями Москвы и Санкт-Петербурга, а также с зарубежными авторами.

Ежегодно в залах экспонируется более 30 выставок, которые посещают около 30 тысяч тверичей и гостей города. На базе Выставочного центра работают детские изостудии и класс натурного рисования для взрослых.

Выставка «10-ая весна, или когда праздник негрустный...» открыта по 21 мая в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Стоимость билетов для взрослых – 60 рублей, для студентов и пенсионеров – 50 рублей, для школьников – 30 рублей.

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