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В Твери суд отказался удовлетворить жалобу экс-сотрудника Следственного комитета РФ, обвиняемого во взятке в 1,5 млн рублей

Решение об аресте Дениса Жукова оставлено практически без изменения.

В понедельник, 17 июля, в Тверском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу бывшего заместителя руководителя отдела процессуального контроля СУ СК по Тверской области Дениса Жукова на постановление о его аресте.

Сам Жуков на заседании присутствовал лишь виртуально, посредством видеоконференц-связи из СИЗО. Рассмотрение апелляции задержалось примерно на полчаса - никак не могли установить связь с СИЗО. Вышло так, что одновременно с делом Жукова в следственном изоляторе по видеоконференц-связи с судом общался другой заключенный.

Но вскоре эта проблема была решена, и на экране телевизора появился Денис Жуков. Полковник юстиции в отставке был немногословен, чисто выбрит, коротко пострижен и подготовился к общению с судьей. Бывший высокопоставленный следователь и его адвокат просили суд изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Адвокат Дениса Жукова Николай Кулик настаивал на том, что его подзащитного задержали, а потом и арестовали с многочисленными нарушениями. О том, что Денис Жуков не собирается скрываться от суда и следствия, и ярким тому доказательством - полковник сутки находился на свободе после спецоперации правоохранителей и не скрылся от правосудия. Прозвучала информация о том, что у Дениса Жукова несовершеннолетний ребенок, что экс-следователь имеет ряд наград, что характеристики у него исключительно положительные.

Однако в удовлетворении апелляции им было отказано. Решение Заволжского районного суда Твери лишь немного изменили. Срок содержания Дениса Жукова под стражей сократили на три дня, и теперь он остается под арестом в СИЗО не до 26, а до 23 августа. В остальной части постановление суда оставили без изменения.

Напомним, Дениса Жукова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 1 млн 450 тыс. рублей, которую, по версии следствия, Жуков получил 25 июня от посредника-адвоката за помощь в прекращении уголовного дела. Эксклюзивные подробности уголовного дела и задержания ФСБ Дениса Жукова читайте здесь. 

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Фото: Алексей Косоруков

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Комментарии: 2
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владимир павлов

если его под домашний арест, то простых мужиков сидящих за мешок картошки-нужно срочно освобождать, извиняться и возместить моральный и физический вред!

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adenoma

Бл. Прости, Господи!.... Хоть бы убрали этот 2х этажный теремок с его фотографии. А то, как- то, порочит честное имя этого бескорыстного слуги закона...
Да, и похудеть бы не мешало, Ну, не тянет это лицо на скромное 3х разовое
питание...Не-е-. Нет, в нашей стране с этой бедой так просто не справиться. Мне кажется, тут помогут только всадники с собачьей головой притороченной к седлу... Может, кто- то и умнее что- то предложит.....?

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