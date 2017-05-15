В Тверской области два парня попали в больницу после массовой драки на дискотеке

Приезжие с палками устроили расправу над местными селянами. Вечером в субботу, 13 мая, в доме культуры села Луковниково Старицкого района во время дискотеки произошла массовая драка. Из соседней деревни Денежное (в 6 км от Луковниково, - Ред) приехали восемь мужчин и палками избили четырех местных. В результате побоища двое парней попали в больницу - один [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-dva-parnya-popali-v-bolnicu-posle-massovojj-draki-na-diskoteke

Приезжие с палками устроили расправу над местными селянами.

Вечером в субботу, 13 мая, в доме культуры села Луковниково Старицкого района во время дискотеки произошла массовая драка. Из соседней деревни Денежное (в 6 км от Луковниково, - Ред) приехали восемь мужчин и палками избили четырех местных. В результате побоища двое парней попали в больницу - один с сотрясение головного мозга, другой - с переломом носа. Синяки и ссадины никто не считал.

- Зачинщики драки работают на базе отдыха, приехали к нам на двух машинах, драка происходила в самом здании ДК, - рассказал корреспонденту Tverigrad.ru глава Луковницкого сельского поселения Василий Аксютин. - Первый раз у нас такая драка, да чтоб еще и в клубе - такого никогда не было. Вызвали полицию и врачей из Старицы, они быстро приехали, до райцентра всего 45 километров. Пострадали два парня. Один недавно вернулся из армии, другой учится в Твери, приехал на родину в Луковниково на выходные. Из-за чего драка? Не исключено, что из-за девушки. Сами парни сейчас молчат как партизаны, следствие разбирается.

Как выяснил Tverigrad.ru, возраст участников массовой драки - от 20 до 25 лет. Первый конфликт между ними произошел накануне Дня Победы - 8 мая в Денежном местного парня провожали в армию, там и вспыхнула сора. Спустя пять дней один из ее участников решил отомстить обидчику, собрал друзей и вместе с ними отправился в Луковниково. К счастью, на дискотеке было не многолюдно и никто кроме самих участников драки не пострадал.

Сейчас устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавших, от вывода врачей зависит, по какой статье возбудят уголовное дело.

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