Две "сухие бомбы" на детской площадке в Твери

В Твери на детской площадке по ул. Резинстроя , д. 11 стоят два сухих больших дерева. Опасность сухих больших деревьев понятно для всех, кроме двух управляющих компаний, так как детскую площадку они делят пополам между собой. Видимо, ждут, пока случится что-нибудь непоправимое. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите [...]

В Твери на детской площадке по ул. Резинстроя , д. 11 стоят два сухих больших дерева. Опасность сухих больших деревьев понятно для всех, кроме двух управляющих компаний, так как детскую площадку они делят пополам между собой. Видимо, ждут, пока случится что-нибудь непоправимое. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

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