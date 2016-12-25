Дед Мороз подарил мэру Твери символ 2017 года (фото)

Главный сказочный персонаж Нового года зажёг огни праздничной ёлки в Городском саду. 25 декабря Тверь встретила Деда Мороза. По этому случаю на главной праздничной площадке, в Городском саду, прошли массовые гуляния с яркой концертной программой. С полудня на сцене веселые аниматоры в костюмах Петрушки, зайца и снеговика развлекали детей конкурсами, песнями и плясками. Для тех [...]

Главный сказочный персонаж Нового года зажёг огни праздничной ёлки в Городском саду.

25 декабря Тверь встретила Деда Мороза. По этому случаю на главной праздничной площадке, в Городском саду, прошли массовые гуляния с яркой концертной программой.

С полудня на сцене веселые аниматоры в костюмах Петрушки, зайца и снеговика развлекали детей конкурсами, песнями и плясками. Для тех ребят, которым хотелось активного отдыха, были организованы самые различные конкурсы. Тут же – продажа новогодних товаров и сувениров “от Деда Мороза из Великого Устюга” и горячие напитки, для тех кому хочется согреться. Сам главный герой праздника прибыл в горсад в час дня в сопровождении своей постоянной спутницы Снегурочки в упряжке на санях.

Можно сказать, что и погода в этот день встретила Деда Мороза. Если же последние два года ему приходилось стоять на мокром зеленеющем газоне, то сегодня, как по заказу, землю припорошило снегом и окружающий пейзаж стал по-настоящему зимним. Тверичане, несмотря на погоду, встретили Дедушку очень активно: перед сценой собрались сотни человек. А вот первые лица города немного подкачали. Принять “почетного гостя” из официальных представителей власти на сцену поднялся лишь мэр Твери Александр Корзин. За это Дед Мороз не оставил Александра Борисовича без подарка и вручил ему на память плюшевый символ наступающего года – игрушечного петуха.

Пробыл дедушка со своей внучкой в Городском саду совсем недолго. Уже спустя полчаса наши герои, произнеся известную всем с детства волшебную фразу, зажгли огни новогодней ёлки в Городском саду, после чего покинули сцену и ушли под громкий смех в сопровождении детей в направлении тверского драмтеатра. Но без пожеланий тверичанам Дед Мороз не оставил:

— Желаю всем жителям Твери в наступающем году замечательного настроения, счастья, любви и, конечно же, благоденствия, – пожелал напоследок сказочный герой, за что услышал от юных горожан в ответ громогласное “спасибо”.

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