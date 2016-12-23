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Самый популярный гаишник Твери обжалует приговор суда

Вячеслав Каймин

Тверской областной суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и осужденного 16 января 2017 года.

Как сообщают в пресс-службе областного суда, защита и сам осужденный просят приговор районного суда отменить, а Каймина оправдать в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступления, либо решить вопрос о возврате дела прокурору.

Напомним, 11 ноября в Калининском районном суде старшему лейтенанту Вячеславу Каймину, которого за глаза называли самым популярным гаишником Твери (часто выступал в СМИ по вопросам ПДД. – Ред.) был вынесен приговор: его признали виновным в покушении на мошенничество. Инспектора ГИБДД по Тверской области задержали 31 декабря 2015 года. По версии следствия, старший лейтенант получил 250 тысяч рублей за обещание помочь избежать уголовной ответственности за кражу некоему лицу. В итоге суд признал Вячеслава Каймина виновным в покушении на мошенничество и приговорили к двум годам колонии-поселения.

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