ТХК завершил год победой над «Локо-Юниором»

25 декабря тверские хоккеисты в повторном домашнем матче первенства НМХЛ обыграли ярославскую команду со счетом 4:1. По сравнению с первой победной игрой состав «Тверичей» немного изменился. В рамку вместо Ильи Наумова встал Егор Толченов. А линию нападению пополнили три ведущих форварда – Валерий Трусов, Павел Ждахин и Юрий Муравьев, которые вернулись вместе с ТХК из [...]

25 декабря тверские хоккеисты в повторном домашнем матче первенства НМХЛ обыграли ярославскую команду со счетом 4:1.

По сравнению с первой победной игрой состав «Тверичей» немного изменился. В рамку вместо Ильи Наумова встал Егор Толченов. А линию нападению пополнили три ведущих форварда – Валерий Трусов, Павел Ждахин и Юрий Муравьев, которые вернулись вместе с ТХК из выездного турне в рамках чемпионата ВХЛ.

Первый период получился упорным и по большому счету равным. Соперники нанесли по воротам друг друга соответственно 15 и 13 бросков. Хозяева оказались чуть точнее, но и они до перерыва не смогли размочить Даниила Исаева.

Результативным получился второй период. Партнеров повели за собой Валерий Трусов, Павел Ждахин и Юрий Муравьев, которые накануне помогли ТХК добиться победы в Ижевске. На 26-й минуте Ждахин и Трусов организовали атаку и вывели на великолепную позицию для броска Ивана Таратонькина. Защитник не промахнулся. На 37-й минуте с передачи Трусова Илья Кожухов удвоил преимущество хозяев площадки. Почти сразу после этого за удар соперника локтем штраф получил Павел Ждахин. Но тут и «Тверичи» продемонстрировали свое умение забивать в меньшинстве. После паса Юрия Муравьева цифру «3» на табло «Юбилейного» зажег Илья Арсеньев. Завершила разгром гостей «шайба в раздевалку» от автора хет-трика в предыдущей встрече Романа Савельева. Ассистировали ему Дмитрий Афанасьев и Юрий Муравьев.

Все, что удалось «Локо-Юниору», забить шайбу престижа. На 58-й минуте Евгений Казакевич лишил тверского голкипера Егора Толченова заслуженного «сухаря».

На этот раз, по словам главного тренера тверской молодежки Романа Королева, его команда сыграла еще лучше, чем накануне, собраннее и надежнее.

– Я полностью доволен, – отметил наставник «Тверичей». – Ребята выполнили тренерскую установку, и по самоотдаче у меня ни к кому нет претензий. Ошибок допустили меньше, чем в субботней игре. Да и не мудрили, играли просто, но зато эффективно и результативно.

Две домашние победы над «Локо-Юниором» позволили «Тверичам» подняться на пятое место в турнирной таблице конференции «Запад» НМХЛ. В ТОП-5 лучших команд тверская «молодежка», скорее всего, и завершит этот непростой год. Следующие календарные матчи первенства подопечные Романа Королева проведут теперь только 14 – 15 января. «Крылатые» на домашней арене скрестят клюшки со «СКА-Карелией» – ближайшим соседом по турнирной таблице.

– 26 декабря мы проведем последнюю в нынешнем году тренировку и распустим ребят на новогодние каникулы. Следующий сбор у нас запланирован на 5 января. Чтобы перерыв в играх не получился слишком долгим, после праздников отправимся в Мурманск, сыграем с местными «Северными хасками» выставочную игру, – рассказал Роман Королев.

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