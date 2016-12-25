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В авиакатастрофе ТУ-154 погиб военный музыкант из Твери
Александр Штуко был артистом Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
Министерство обороны России опубликовало список погибших членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту Ту-154, который потерпел крушение ночью 25 декабря в Черном море. Среди жертв авиакатастрофы – уроженец Твери Александр Штуко, 30-летний артист Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Артист окончил Московский педагогический государственный университет, жил в Москве. Подробности об Александре, о чем он мечтал и о чем говорил перед роковым полетом, читайте в интервью Tverigrad.ru с сестрой артиста.
На борту самолета, который летел в Сирию на авиабазу РФ, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Погибли члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда».
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета.
По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина к месту крушения самолета выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий. Расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия) продолжается.
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Вечная память герою!
Странно,кто-то минусует....
Все люди разные, и у не у всех эта ситуация связана с героизмом. Я думаю, что у большинства людей героизм связывается с поступками людей, на прямую связанные с риском для жизни. Я имею ввиду боевые задания в тылу врага и на передовой боевых действий и т.п. , спасение людей на пожаре и др. чрезвычайных ситуациях...Я, например, тоже это не воспринимаю как героизм...Если бы они исполняли Гимн России перед боевиками ИГ, вот тогда бы для меня это был бы героический поступок... Извините, что высказала своё мнение...Но. для меня это так - скорбное стечение обстоятельств...Соболезную всем родственникам и друзьям погибших....
Героем, конечно, он не был. Но как человеку, как музыканту - вечная память....
Полностью согласна с Вашими словами))).