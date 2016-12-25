В авиакатастрофе ТУ-154 погиб военный музыкант из Твери

Александр Штуко был артистом Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Министерство обороны России опубликовало список погибших членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту Ту-154, который потерпел крушение ночью 25 декабря в Черном море. Среди жертв авиакатастрофы – уроженец Твери Александр Штуко, 30-летний артист Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. [...]

Александр Штуко был артистом Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Министерство обороны России опубликовало список погибших членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту Ту-154, который потерпел крушение ночью 25 декабря в Черном море. Среди жертв авиакатастрофы – уроженец Твери Александр Штуко, 30-летний артист Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Артист окончил Московский педагогический государственный университет, жил в Москве. Подробности об Александре, о чем он мечтал и о чем говорил перед роковым полетом, читайте в интервью Tverigrad.ru с сестрой артиста.

На борту самолета, который летел в Сирию на авиабазу РФ, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Погибли члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета.

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина к месту крушения самолета выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий. Расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия) продолжается.

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