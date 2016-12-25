Крушение ТУ-154: погибший артист из Твери Александр Штуко сделал последнее фото в самолете и переслал его любимой

Сестра Александра рассказала Tverigrad.ru, что он мечтал о свадьбе и планировал успеть вернуться из Сирии в Тверь на Новый год. Ночью 25 декабря в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 8 членов экипажа и 84 пассажира – артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и [...]

Сестра Александра рассказала Tverigrad.ru, что он мечтал о свадьбе и планировал успеть вернуться из Сирии в Тверь на Новый год.

Ночью 25 декабря в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 8 членов экипажа и 84 пассажира – артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда». Все они летели на авиабазу в Сирии для поздравления авиагруппы ВКС России. Среди погибших оказался уроженец Твери, 30-летний Александр Штуко, артист Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

– Вчера вечером Саша позвонил, сказал “Сидим в самолете, через 15 минут вылетаем, когда будем пересаживаться в Сочи – позвоню, часов в пять утра”, – плача рассказала корреспонденту Tverigrad.ru сестра Александра Эмма. – В пять утра он не позвонил, стали перезванивать, трубку не брал, точнее – абонент был недоступен…

В Твери Александр учился в 1-й музыкальной школе, потом какое то время – в колледже Львова, затем поехал поступать в Москву, учился в педагогическом институте имени Ленина. В ансамбле Александрова два года.

– Он был очень рад этому, – рассказывает Эмма. – Ему обещали, что как только несколько лет поработает, могут сделать солистом, потому что голос очень красивый, редкий, бас. В ансамбле был хористом.

Александр мечтал о свадьбе со своей любимой Юлией, москвичкой, работницей банка. Вместе они хотели накопить на жилье, родить малышей, были очень счастливы друг с другом.

– Саша был очень веселый, жизнерадостный, хотел жить, говорил – “Приеду из Сирии, будем Новый год справлять”, хотел подарки всем привезти, – вспоминает Эмма. – В Тверь он приезжал раз в два-три месяца, мы с мамой иногда тоже ездили к нему в Москву, навещали…

Любимая Александра, Юлия, на своей странице опубликовала его последнее фото, сделанное уже в самолете.

– Мой мальчик, моя любовь, моя жизнь, ты самый лучший на земле, я всегда тебе это говорила! – написала Юлия. – Пусть земля тебе будет пухом!

Тем временем, губернатор Тверской области выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

Редакция Tverigrad.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Штуко, всем семьям погибших в этой страшной трагедии.

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